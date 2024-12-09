MSB: " Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › MSB: 'Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. - Son Dakika
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