MSB, Eurofighter için Almanya'nın olumlu yaklaşımını bekliyor - Son Dakika
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MSB, Eurofighter için Almanya'nın olumlu yaklaşımını bekliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere ziyareti sırasında Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın olumlu bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmeler devam ediyor.

29.02.2024 12:04
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MSB kaynakları: "(Bakan Güler'in İngiltere ziyareti) Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Almanya, Savunma, Diplomasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB, Eurofighter için Almanya'nın olumlu yaklaşımını bekliyor - Son Dakika

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