MSB Mehteran Birliği, Erzincan'da konser verdi
ERZİNCAN - Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Erzincan'da konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere Erzincanlılar yoğun ilgi gösterdi. Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlar uzun süre alkışlandı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü ve askeri erkanın da katıldığı mehteran konserinde yüzlerce Erzincanlı, seslendirilen marşlara ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik ettiler.
Mehteran Birliği, yaklaşık bir saat süren konser sonrası meydandan vatandaşların alkışları arasında ayrıldı.
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