MSB Sözleşmeli Asker Alımları Başladı - Son Dakika
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MSB Sözleşmeli Asker Alımları Başladı

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MSB, 2026 yılı için sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik uzman alımı için başvuruları duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, 9 Ağustos'a kadar Personel Temin Sistemi üzerinden yapılabilecek.

MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına 2026 yılı sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini gerçekleştirileceğini bildirdi. MSB tarafından yayımlanan bilgi notuna göre 2026/2 Dönem Sözleşmeli Er Temini için başvuracak adayların 1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş ve en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Uzman erbaş adaylarında en az lise mezuniyeti şartı

2026/3 Dönem Uzman Erbaş Temini ile 2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş Temini için adayların 27 yaşını bitirmemiş ve en az lise mezunu olması şartı aranıyor.

Adayların ayrıca askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olması ya da 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesinde sayılanlardan muvazzaflık hizmetinden muaf tutulması gerekiyor.

24 Temmuz'da başlayan başvurular, 9 Ağustos tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB Sözleşmeli Asker Alımları Başladı - Son Dakika

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