MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri - Son Dakika
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MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri

11.05.2022 19:01

MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri büyük ilgi gördü.

MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri büyük ilgi gördü.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitleri salonunda 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin ilgiyle izlediği konser yaklaşık 1 saat sürdü.

Piyanoda Seval Yıldız, Kemanda Öğretim Görevlisi Erhan İşseveroğlu, solist öğrenciler Serhat Fettahoğlu, Zehra Özaydın ve Seval Yıldız katkı sundu.

15 eserin seslendirildiği konser sonunda katkıda bulunanlara teşekkür eden ve çiçek veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Kurtuluş savaşına gidip, vatanımızı savunan 13-15 yaştaki çocuk yaştakiler sayesinde biz hayattayız. Çünkü o gün canlarını verenler sayesinde biz bu gün bu konseri verebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Bugün biz en azından canımızı veremesek de okuyarak, üreterek milli duygularımızı da katarak bizim için kötü emeller besleyenlere en iyi cevabı vermemiz gerekir" dedi.

MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri
MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri
MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri
MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri

YORUMLAR
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSKÜ'den 'Bir yanımız hep Çanakkale' konseri - Son Dakika


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