MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük zaferlerle bezenmiş şanlı tarihimiz, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de bir kez daha eşsiz bir zafere imza atmıştır.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi, toprakları işgal altında olan bir milletin bağımsız ve ülke bütünlüğü için gösterdiği mücadelenin en güçlü örneğidir. Bu zaferle yalnızca ülke düşman işgalinden kurtarılmamış aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmıştır. İşte bugünkü hür ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti, o gün fedakarca savaşan asil ordumuzun ve milletimizin bize armağanıdır.

Bu ordunun ve bu milletin canları pahasına vatan yaptıkları bu toprakları korumak ilelebet bizim ve Türk gençliğinin görevidir.Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor ve minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" - MUĞLA