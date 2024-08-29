MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kaçar, mesajında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü örneği olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni ve bu zaferle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni vurgulayarak, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıp, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

29.08.2024 11:52
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük zaferlerle bezenmiş şanlı tarihimiz, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de bir kez daha eşsiz bir zafere imza atmıştır.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi, toprakları işgal altında olan bir milletin bağımsız ve ülke bütünlüğü için gösterdiği mücadelenin en güçlü örneğidir. Bu zaferle yalnızca ülke düşman işgalinden kurtarılmamış aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmıştır. İşte bugünkü hür ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti, o gün fedakarca savaşan asil ordumuzun ve milletimizin bize armağanıdır.

Bu ordunun ve bu milletin canları pahasına vatan yaptıkları bu toprakları korumak ilelebet bizim ve Türk gençliğinin görevidir.Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor ve minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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