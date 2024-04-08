MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Yerel

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Huzur, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan'ı geride bırakarak bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan birlik ve beraberliği sağlayan özel günlerdir. Bu özel günlerin tüm dünyaya huzur, barış ve sağlık getirmesini; bilhassa Filistin'de ve Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin maruz kaldığı zulümlerin bir an önce sona ermesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Üniversitemizin değerli öğrencileri ile akademik ve idari personeli olmak üzere, kıymetli Muğlalıların, Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" - MUĞLA