MSKÜ Turizm Fakültesi Turizm Haftası Etkinlikleriyle Renklendi - Son Dakika
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MSKÜ Turizm Fakültesi Turizm Haftası Etkinlikleriyle Renklendi

MSKÜ Turizm Fakültesi Turizm Haftası Etkinlikleriyle Renklendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi, 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler, açılış paneli, belgesel gösterimi, eğitim yarışmaları ve gastronomi atölyeleriyle devam etti.

18.04.2025 11:38  Güncelleme: 11:40
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MSKÜ Turizm Fakültesi tarafından, Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen, Aşçılık Festivali'nin bu yıl 3.sü gerçekleştirildi.

Her sene 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen festival etkinlikleri, 15 Nisan Salı günü Atatürk Kültür Merkezi'nde Turizm Paneli ile başladı.

Açılış konuşmaların ardından, geçmiş dönem Turizm Bakanı Bahattin Yücel, "Muğla Turizmi Dünü, Bugünü ve Geleceği" isimli panelle Doç. Dr. Senem Yazıcı Yılmaz moderatörlüğünde katılımcılarla buluştu. Sektör hakkında deneyimlerini anlatan Yücel, öğrencilere mesleki önerilerde de bulundu.

Daha sonra Ertuğrul Karslıoğlu yönetmenliğindeki "Stratonikea" isimli belgesel gösterimi sergilendi.

Program, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düğün yemeği etkinliği ile devam etti.

Saburhane Yürüyüş Turu ile son bulan etkinlik, 16 Nisan Çarşamba günü devam etti.

Yeniköy'den Kortej Yürüyüşü ile başlayan 2. gün etkinlikleri, AKM Fuaye alanında Kokteyl ve akabinde protokol konuşmaları ile sürdü.

Daha sonra 5 üniversitenin katılımıyla Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması düzenlendi. Kıyasıya rekabetin sahne olduğu yarışmada, öğrenciler 3'er grup halinde bilgilerini yarıştırdı. Keyifli dakikaların yaşandığı programda, katılımcılar da eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı.

Yarışma kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) birinci olurken, Pamukkale Üniversitesi ikinci, Afyon Kocatepe Üniversitesi üçüncü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi dördüncü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ise beşinci oldu.

Turizm Fakültesi bahçesinde Gastronomi Atölyeleri ve keşkek, helva gibi çeşitli ikramlarla süren programda ise öğrenciler, katılımcılara farklı tatlar sundu.

Dolu dolu geçen etkinlikler, ikinci günün sonunda patlamış mısır eşliğinde film gösterimi ile son buldu.

Programın açılışına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar ile turizm sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ Turizm Fakültesi Turizm Haftası Etkinlikleriyle Renklendi - Son Dakika

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