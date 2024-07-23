MSKÜ, Türkiye\'deki öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler arasında yer alıyor

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 'genel memnuniyet' sıralamasında ilk 20'deki yerini koruyarak öğrencilerinin en memnun olduğu üniversiteler arasında yer almaya devam ediyor. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen 2024 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA 2024) sonuçları açıklandı ve MSKÜ, başarı grafiğini sürdürdü.

Her yıl düzenli olarak yayımlanan TÜMA araştırması, üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama amacı taşıyor. Bu yıl, 126'sı devlet ve 74'ü vakıf olmak üzere toplam 200 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 51 bin öğrenciden veri toplandı. Araştırmada, Üniversiteler Genel Memnuniyet, Öğrencilerin Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı, Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği gibi çeşitli kategorilerde değerlendirildi.

Genel Memnuniyet: MSKÜ, Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması kategorisinde 200 üniversite arasında 17. sırada yer aldı.

Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu: MSKÜ, yerleşke ortamının çekiciliği, sosyal tesisler, yurt imkanları ve kalitesi, ulaşım rahatlığı, güvenlik, fiziki mekanların estetik ve kullanışlılığı, yerleşkenin konumlandığı çevre gibi kriterlerle değerlendirildiği bu kategoride en başarılıları temsil eden "A" düzey üniversiteler arasında yer aldı.

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet: MSKÜ, bu kategoride de en iyiler arasında 23. sırada kendine yer buldu.

MSKÜ, üst üste birkaç yıldır TÜMA verileri sonuçlarına göre en üst basamaklarda yer alarak başarısını sürdürüyor. 2024 yılında da ilk 20 üniversite arasında yer alarak bu başarısını pekiştirdi. Üniversite, öğrenci merkezli yaklaşımları ve öğrenci memnuniyetini ön planda tutan politikaları ile dikkat çekiyor.

Bu başarı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin öğrenci deneyimini zenginleştirme ve öğrencilere en iyi eğitim ve yaşam şartlarını sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. MSKÜ, eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini her geçen yıl daha da artırarak, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. - MUĞLA