Menteşe\'de milli mücadele ruhu yeniden canlandı

MTK Okulları tarafından düzenlenen Muğla'nın Milli Mücadele direniş günü etkinliği kapsamında Menteşe İnsan Hakları Parkı'nda "Kocahan Mitingi" canlandırıldı. Öğrenciler "Ya İstiklal ya Ölüm" pankartıyla yürüdü.

Muğla'nın Milli Mücadele dönemindeki şanlı direnişi, MTK Okulları tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlikle yeniden hayat buldu. İnsan Hakları Parkı'nda başlayan "Kocahan Mitingi" programı, Menteşe sokaklarındaki coşkulu yürüyüş ve zeybek gösterisiyle taçlandı.

Muğla'nın işgale karşı gösterdiği tarihi duruş, yeni nesillere aktarılmaya devam etti.

"Kocahan Mitingi" adıyla düzenlenen programda, o dönemin bağımsızlık ateşi yeniden yakıldı. Etkinlik kapsamında, Muğla'nın işgale karşı tek yürek olduğu tarihi anlar ve okunan o destansı bildiri, öğrenciler tarafından başarıyla canlandırıldı. Tarihi anların ruhunu yansıtan bu performans, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İnsan Hakları Parkı'ndaki miting canlandırmasının ardından, MTK Okulları öğrencileri, öğretmenleri ve Muğla halkından oluşan coşkulu kalabalık kortej halinde yürüyüşe geçti. Menteşe sokaklarını kırmızı beyaza boyayan kortejin ellerinde dalgalanan Türk bayrakları ve Milli Mücadele ruhunu yansıtan pankartlar büyük beğeni topladı. Kortejde "Ya İstiklal ya Ölüm" pankartları dikkat çekerken, yürüyüş Menteşe Belediye binası önüne kadar devam etti.

Belediye binası önüne kadar süren ve Muğla halkının da ilgi gösterdiği anlamlı yürüyüş, burada düzenlenen zeybek gösterisiyle son buldu. Efe ruhunu yansıtan zeybek oyunları çevredeki vatandaşlardan büyük alkış alırken, etkinlik Muğla'nın bağımsızlık karakterinin ve kültürel mirasının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - MUĞLA