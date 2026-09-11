MTSO Başkan Adayı Boyraz'dan meslek komitelerindeki değişikliğe itiraz - Son Dakika
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MTSO Başkan Adayı Boyraz'dan meslek komitelerindeki değişikliğe itiraz

MTSO Başkan Adayı Boyraz\'dan meslek komitelerindeki değişikliğe itiraz
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MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, meslek grubu sayısının 30'dan 33'e çıkarılmasına değil, mevcut komitelerde firmaların faaliyet alanları ve NACE kodları dikkate alınmadan değişiklik yapılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Boyraz, bu yolla bazı komitelerde sayısal üstünlük sağlanmaya çalışıldığı yönünde somut iddialar olduğunu belirtti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, meslek grubu sayısının 30'dan 33'e çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Boyraz, itirazlarının yeni meslek gruplarının oluşturulmasına değil, mevcut meslek komitelerinde firmaların faaliyet alanları ve NACE kodları dikkate alınmadan değişiklik yapılmasına yönelik olduğunu söyledi.

MTSO'da meslek grubu sayısının 30'dan 33'e çıkarılmasının ve yeni oluşturulan gruplar nedeniyle bazı üyelerin bu gruplara aktarılmasının mevzuattan kaynaklanan doğal bir düzenleme olduğunu belirten Boyraz, "Bunu gündeme getirerek hedef saptırmaya çalışmak boşunadır" dedi.

İtirazlarının mevcut meslek komitelerinde yapılan değişikliklere yönelik olduğunu ifade eden Boyraz, "Bizim itirazımız mevcut meslek komitelerinde, firmaların faaliyet alanları ve NACE kodları dikkate alınmadan değişiklikler yapıldığı ve bu yolla bazı komitelerde sayısal üstünlük sağlanmaya çalışıldığı yönündeki somut iddialardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MTSO Başkan Adayı Boyraz'dan meslek komitelerindeki değişikliğe itiraz - Son Dakika

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