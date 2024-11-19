Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de Defnedildi - Son Dakika
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Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de Defnedildi

Muazzez İlmiye Çığ, Mersin\'de Defnedildi

Hayatını kaybeden 110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi, Mersin'deki Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene yakınlarının yanı sıra birçok kişi katıldı.

19.11.2024 16:21  Güncelleme: 16:28
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Hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ'ın (110) cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde kaldırıldığı özel bir hastanede tedavisi sürerken hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ için Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığında ikindi namazı sonrası tören düzenlendi. Tören öncesi Çığ'ın üzerine Türk bayrağı örtülü tabutu önüne gelen kimi vatandaşlar dua etti, yakınları ise taziyeleri kabul etti. Çığ, kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Çığ'ın yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, siyasiler, çeşitli dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de Defnedildi - Son Dakika

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