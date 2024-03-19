MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi, plaj alanlarını kiralamak için yapılacak ihaleleri iptal etti

ESMA TURAN
Muğla Çevre Vakfı'nın (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi, 13 Mart'ta Bodrum, Dalyan ve Marmaris'teki plaj alanlarını 5 yıl süreyle kiralamak için ihaleye çıkardı. Şirket, 22 Mart'ta yapılacak ihaleleri iptal ettiğini açıkladı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Marmaris Meclisi adına açıklama yapan Halime Şaman, "Blli ki bu kentteki doğaya, yaşam alanlarının korunması için bir duyarlılık var ve bu duyarlılığın da seçimde oy kaybettirme riski var. Bu nedenle kararlar şimdilik geri alındı. Seçimin sonunda bizim önümüze bu kararları getirirseniz hayata geçirilmemesi için de aynı kararlılıkla direnç göstereceğiz" dedi.
MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi; 3. derece doğal sit, nitelikli doğal koruma alanları ve özel çevre koruma bölgesindeki alanları 5 yıl süreyle kiralanmak üzere 13 Mart'ta ihaleye çıkardı. Şirket, 22 Mart'ta 'yarışmalı teklif usulü' ile yapılacak ihaleyi iptal ettiğini açıkladı. MUÇEV'in resmi internet sitesinde bugün yer alan duyuruda, "İşletme hakkının kiralanması işi görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.
"SEÇİMDE OY KABETTİRME RİSKİ VAR"
Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na MUÇEP Marmaris Meclisi adına açıklama yapan Halime Şaman, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz günlerde samimiyet aradığımıza dair bir basın açıklaması yaptık. Siyasilerden bir talep de bulunduk. Ne kadar doğru bir talepte bulunduğumuzu bugün anlıyoruz. Şimdi size 3 karardan bahsedeceğim; ilki Beldibi'nde bir mermer ocağı için başlayan ÇED süreci, ikincisi Akbelen'i çevreleyen İkizköy'ün topraklarının istimlak edilmesi kararı ve sonuncusu da 3 bölgede yani Bodrum Bitez Hacıahmetler'de, Marmaris Hisarönü Kızkumu'nda ve Dalyan İztuzu plajının MUÇEV tarafından kiralanacağına dair ihale kararları. Bu 3 kararın da iptal edildiğini gördük. Nasıl iptal edildi? Bulundukları yerlerdeki AKP'nin belediye başkan adaylarının bir telefonu ile yani 1 kişi tarafından alınan kararlar yine diğer aday kişiler tarafından telefon edilerek iptal edildi. Biz bu kentte yaşayanlar ve doğal yaşam alanı mücadelesi verenler bunu şöyle yorumluyoruz, belli ki bu kentteki doğaya, yaşam alanlarının korunması için bir duyarlılık var ve bu duyarlılığında seçimde oy kaybettirme riski var. Bu nedenle kararlar şimdilik geri alındı.
"HAYATA GEÇİRİLMEMESİ İÇİN KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"
İkincisi ise belki de hiç bunlar değildi bu duyarlılığı kararlardan vazgeçilmesi sevimliliğini oya dönüştürmek. İşte başlangıçta söylediğimiz o samimiyet arayışı. Samimiyet şöyle olur, eğer bir kentin yaşam alanları, yeni projelere açılacaksa bir, helikopterle gezerek değil bilimsel verilere, orayı koruyan uluslararası sözleşmelerin ne dediğine bakılarak karar alınır. İkincisi ise orada yaşayanların yani yaşamları etkileneceklerin rızası alınır. Şimdi bunları toplayıp şunu söylemek mümkün, bugün ister bir senaryo ister görülen duyarlılık riskinden, oy kaybettirme riski nedeniyle size geri adım attıran bu kentin dirençleri, Muğla ve ilçelerindeki doğayı ve yaşam alanlarını korumaya yönelik direnç şimdi size bu kararı aldırıyorsa unutmayın ki seçimin sonunda bizim önümüze bu kararları getirirseniz, ki getirmenizin çok yüksek bir ihtimal olduğunu biliyoruz, hayata geçirilmemesi için de aynı kararlılıkla direnç göstereceğiz. Sizleri samimiyete, bilime ve katılımcı demokrasiye davet ediyoruz."
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