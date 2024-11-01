Mudanya Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması

Mudanya Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 464 işçiye yüzde 27.73 oranında zam yapıldı. Anlaşma ile birlikte yevmiye ve sosyal haklar artarken, çalışma saatleri de düşürüldü. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, amaçlarının ilçedeki refah seviyesini artırmak olduğunu belirtti.

01.11.2024 18:27  Güncelleme: 19:52
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(BURSA) - Mudanya Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Sözleşme ile MUD-BEL Personel A.Ş. bünyesindeki 464 işçiye yüzde 27.73 oranında zam yapıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, amaçlarının ilçede refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

Mudanya Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında altı aydır devam eden ve MUD-BEL Personel A.Ş. bünyesindeki 464 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yüzde 27.73 oranında belirlenen zam oranı sevinçle karşılanırken, belediye personeli davul zurna ile sözleşmeyi kutladı.

Yıldıztepe Yerleşkesi'nde gerçekleşen imza törenine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Meclis üyeleri, Genel-İş Sendikası Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Aslan, Şube Sekreteri Hasan Özdemir, Toplu Sözleşme Daire Müdürü Engin Sezgin ile sendika temsilcileri katıldı.

Görüşmelerin geldiği son noktayı anlatan, sendika temsileri ve personeline teşekkür eden Başkan Dalgıç, "Ben sizlerle beraber masanın aynı tarafındayım. Mudanya için daha iyi işler yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Görüşme sürecinin uzadığını ve bazen yanlış anlaşılmaların olduğuna da değinen Dalgıç, şöyle konuştu:

"Sizleri temin ediyorum. Talepleri elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. Geçim sıkıntınızı biliyoruz. Maalesef ülkemizde çok önemli bir ekonomik sıkıntı var. Bizde savurganlığı önlemeye çalışıyoruz. Gereksiz harcama yapmamaya çalışıyoruz. Sakın yanlış anlamayın sizlerin geliri ve maaşlarınız en gerekli harcamadır. Tasarrufu teşvik etmeye çalışıyoruz. İşlerimizi hesaplarla yapmayı seviyoruz. O yüzden sözleşme üzerinde çok çalıştık. Amacımız temelde Mudanyalıların refahını ve hayat standardını artırmak. Bunu en önce başlatacağımız yerde iş arkadaşlarımız olmalıydı. Sizin refahınız ve performansınız ne kadar artarsa, o kadar fazla hizmet ederiz. Fedakarlık ederek, bütçemize bakarak, gelirlerimizi planlayarak gerçekten olabileceğin üzerinde, bütçemizin dışında bir oran belirledik. Herkes çok çaba gösterdi. Sizlere çok güveniyorum. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi şartlarda, ferah içerisinde olacağız. Hepinize sabrınız için teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun."

Görüşmeler sonucunda yevmiye ve sosyal haklara yüzde 27.73 oranında zam yapılırken, ikramiye de 60 güne çıkarıldı. 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere çalışma saatleri 40 saate düşülürken, kıdem zammının onaylandığı toplu iş sözleşmesi kapsamında personele her altı ayda bir enflasyon farkına ek yüzde 3 zam yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması - Son Dakika

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