Mudanya Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Hizmete Açıldı

Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa mahallesinde yapımını tamamladığı Kapalı Pazar Yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Bozbey, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, CHP Mudanya İlçe Örgütü, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye birim müdürleri katıldı. 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerinde kapalı otopark ve ortak kullanım alanları ile birlikte planlanan Kapalı Pazar Yeri, Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce projelendirildi, kısa bir süre içerisinde hayata geçirildi. Kapalı Pazar Yeri'nin bodrum katında otopark, pazar alanında ise 178 esnafın tezgah kurabileceği bölüm bulunuyor.

Mudanya'nın çok kısa bir süre içerisinde modern bir pazar yerine kavuştuğunu kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Başarının sırrı öncelikle istemek, sonrasında çalışmaktır. Proje demokrasisi ile hayata geçirdiğimiz Kapalı Pazar Yerimizi bugün söz verdiğimiz gibi hizmete açıyoruz. Çalmazsanız, çırpmazsanız, bir liralık işi bir liraya yaparsanız işte bu kadar çok iş yaparsınız. Ortak kullanım alanlarının da yer aldığı pazar yerinde sürdürülebilir bir sistem oluşturuldu. Pazar yerinin çatısında yağmur suyu toplama sistemi kuruldu, toplanan yağmur suyu filtrasyondan geçirilerek lavabo rezervuarları, pazaryeri, otopark temizliği ve bahçe sulamasında kullanılacak. Hem pazarcı esnafımıza, hem de hemşerilerimize daha rahat ve hijyenik koşullarda alışveriş yapma imkanı sağlayacak."