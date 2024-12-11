Mudanya Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşlarına Modern Yerleşke Kuruyor

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Mudanya Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının buluşma, toplantı ve eğitim faaliyetlerini yöneteceği modern bir yerleşke hazırlıyor. Başkan Deniz Dalgıç, projenin sona yaklaştığını, yakında hizmete açılacağını müjdeledi.

Mudanya Belediyesi, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek daha etkin ve sürdürülebilir projelere imza atılmasını sağlamak amacıyla başlattığı projede sona yaklaştı. Uzun süredir atıl durumda bulunan Mudanya İlçe Stadyumu arkasındaki bina, kapsamlı bir dönüşümle yerleşke olarak yeniden hayat buluyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, projenin kısa sürede tamamlanarak Mudanyalıların hizmetine sunulacağını belirtti. Yerleşkenin kent yaşamına ve sosyal dayanışmaya önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Dalgıç, "Bu projeyle sivil toplumu desteklemenin yanı sıra, eğitim ve kültür alanında da Mudanya'ya değer katmayı hedefliyoruz" dedi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yapan Dalgıç, "Mudanya'da sivil toplum çok güçlü ve önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Ancak bu hizmetler genellikle bireysel çabalarla yürütülüyor. Biz, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güçlerini birleştirmeyi amaçlıyoruz. Uzun süredir kendi çabalarıyla faaliyet gösteren dernekleri tek bir çatı altında toplayacağız" diye konuştu.

Emek lokali de yer alacak

Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapan Mudanya Kent Konseyi'ni de bu yerleşkeye taşımayı planladıklarını söyleyen Dalgıç, yerleşkede derneklerin toplantı, eğitim ve etkinliklerini gerçekleştirebileceği bir gösteri salonunun da yer alacağını belirtti. Dalgıç, öğretmen ve emeklilere de lokal müjdesi vererek, "Mudanya'da yokluğu uzun zamandır eleştirilen emekliler ve öğretmenler için bir buluşma noktası olacak Emek Lokali'ni de yerleşkemize dahil edeceğiz" dedi. - BURSA