Mudanya'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Mudanya'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Kutlandı

01.07.2026 18:16
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BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Mudanya Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından kortej eşliğinde Liman Başkanlığı'na yürüyen katılımcılar, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Program kapsamında çocuklara 1000 adet 'Mavi Vatan' temalı tişört dağıtılırken, vatandaşlara da lokma ve su ikram edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Liman Başkanlığı'nda görevli Özlem Ay Tuğkuş, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerde ekonomik bağımsızlığını güçlendirdiğini belirterek, denizciliğin ülke ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Tuğkuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" sözünü hatırlatarak, "Bugün burada, Türk milletinin denizlerdeki bağımsızlık hakkını tüm dünyaya ilan ettiği müstesna bir günü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına verilmiş, böylece denizlerimizde ekonomik bağımsızlığımızın en önemli adımlarından biri atılmıştır. Dünyamızda bugün, ülke ekonomileri için temel olan denizcilik sektörü, sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülkeler için hayati sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu gerçekten hareketle, devletimizin son yıllarda yaptığı yatırımlarla göstermiş olduğu büyüme ve ilerleme hamlesini denizcilik sektöründe de sergileyerek ülkemizin her geçen gün uluslararası denizcilik pazarından aldığı payın artmasına ihtimal sağlamaktadır" dedi.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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