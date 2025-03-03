Mudanya'da Dernekler Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika
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Mudanya'da Dernekler Yerleşkesi Açıldı

Mudanya\'da Dernekler Yerleşkesi Açıldı

Mudanya'da sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Dernekler Yerleşkesi törenle açıldı. Belediye Başkanı Dalgıç, sosyal birlikteliğin artması ve eğitimin desteklenmesi amacıyla halk akademisi de kuracaklarını duyurdu.

03.03.2025 22:16  Güncelleme: 22:25
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Mudanya'da sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, emekli ve öğretmenler için sosyal alanlar sunan Mudanya Dernekler Yerleşkesi törenle açıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Halk Evleri modelini hatırlatarak, "Eğitimi ve sosyal birlikteliği artırmalıyız. Bu kapsamda burada bir halk akademisi de açacağız" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dernekler Yerleşkesi'nin açılışı, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve halkın geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Görkem Kaya, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Demirhan Aslan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, açılışta yaptığı konuşmada Mudanya'da derneklerin bir arada çalışabileceği bir merkeze ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyacı karşılamak için 2 bin metrekarelik alanda Dernekler Yerleşkesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Halk Evleri modelini canlandırmanın önemini vurgulayan Dalgıç, "Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemlerdeki Halk Evleri modelini yeniden canlandırmamız gerekiyor. Eğitimi, sosyal birlikteliği artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bir halk akademisi de devreye sokacağız. Önce gençlerimizle başlayacağız. Ondan sonra yetişkinlerimize yayacağız. Burası insanların bir arada olduğu çok canlı bir merkez olacak. Birçok ortak çalışma alanları var içeride. Gençlerin gelip ders çalışabileceği, projeler yapabileceği, derneklerimizin ortak projeler için kullanılabileceği yerler var. Bugünü, Mudanya'da dayanışmanın başladığı gün olarak kabul etmek istiyorum. Aslında Mudanya deyince dayanışma zaten hemen aklımıza geliyor. Ama bunu daha da güçlendirmemiz lazım. Çünkü hepimizin derdi Türkiye, hepimizin derdi Mudanya, hepimizin derdi Türk insanı. Burada bu iradeyi birlikte canlandıracağız. Hep birlikte daha iyilerini de yapacağız" dedi.

"Güçlü demokrasi için sivil toplum şart"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Eğer güçlü bir Türkiye istiyorsak, güçlü bir sivil toplumu desteklemek zorundayız. Mudanya'nın ortak aklının oluşacağı bir ortam oluşturuldu" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, CHP'li belediyelerin vatandaşa sosyal destek sağlayan ve merkezi yönetimin eksik kaldığı alanları tamamlayan projeler gerçekleştirdiğini vurgularken, Kayıhan Pala da halkın örgütlü mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Görkem Kaya, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Demirhan Aslan ve CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay da sivil toplumun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Açılışın ardından Mudanya Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yeni yerleşkedeki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yerleşkede sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği alanların yanı sıra, emekli ve öğretmenler için Emek Lokali ve bir Halk Akademisi de bulunacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Dernekler Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika

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