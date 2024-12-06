Mudanya'da Gençlik Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Mudanya'da Gençlik Merkezi Açılıyor

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Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde atıl durumda olan kapalı pazaryeri, gençlerin sosyalleşip eğitim alacağı bir Gençlik Merkezi'ne dönüştürülüyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, proje ile gençlerin sosyal yaşamını güçlendirmeyi ve ihtiyaç duydukları imkanlara kolayca erişebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

06.12.2024 11:16  Güncelleme: 11:23
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Mudanya'da gençlik merkezi açılıyor

BURSA - Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde daha önce kapalı pazaryeri olarak inşa edilen ancak kullanışlı olmadığı için boşaltılan bina Gençlik Merkezi'ne dönüştürülüyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Gençlerin buluşacağı, eğitimler alacağı, proje üreteceği, teknolojiyle iç içe olacakları bir merkez inşa ediyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi, "Gençlik Merkezi" projesini hayata geçiriyor. Halitpaşa Mahallesi'nde kapalı pazar yeri olarak inşa edilen ve kullanışlı olmadığı gerekçesiyle atıl kalan bina, yapılacak dönüşümle birlikte gençlerin sosyalleşeceği ve eğitimler alacağı bir kompleks haline getirilecek.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, proje alanını Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu ile yerinde inceledi. Dalgıç, merkezin gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, zemin ve birinci katın Gençlik Merkezi, en üst katın ise spor merkezi olacağını açıkladı. Dalgıç, "Gençlerimiz burada ders çalışabilecek, projeler üretebilecek ve eğitimlere katılabilecek. Bunun yanında, iki basketbol sahası, tenis ve voleybol alanları ile pickleball sahası gibi sportif imkanlardan faydalanacaklar. Mudanya'da gençlerimiz için eksikliği hissedilen her şeyi bu merkezde sunacağız." dedi. Projeyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Dalgıç, şöyle devam etti:

"Bu dönüşümle gençlere bir alan kazandırmayı, aynı zamanda ilçedeki sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mudanya'daki gençler, yeni merkez sayesinde Bursa'ya gitmeye gerek kalmadan, ihtiyaç duydukları sosyal ve sportif imkanlara erişebilecek. Haziran 2025 gibi açmayı planlıyoruz."

"İsraf etmeden dönüştüreceğiz"

Halitpaşa Mahallesi'nde yer alan binanın geçmişte kapalı pazar yeri olarak inşa edildiğini ancak kullanışsız olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını hatırlatan Başkan Dalgıç, "Vatandaşlarımızın parasıyla yapılan bu yapıyı dönüştürerek, gençlerimiz için cazibe merkezi haline getiriyoruz. Kullanılamayacak malzemeleri ise dikkatle söküp, başka projelerde değerlendireceğiz. Örneğin; dış kaplamadan sökülen malzemeler Havyan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kullanılacak. Vatandaşın parasıyla alınan tek bir vida dahi israf olmayacak." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Gençlik Merkezi Açılıyor - Son Dakika

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