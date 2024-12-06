Mudanya'da Gençlik Merkezi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya'da Gençlik Merkezi Projesi Hayata Geçiyor

Mudanya\'da Gençlik Merkezi Projesi Hayata Geçiyor

Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde atıl durumda olan kapalı pazar yeri, gençlerin eğitim ve sosyal aktiviteler yapabileceği bir Gençlik Merkezi'ne dönüştürülüyor. Proje, gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı ve 2025'te açılması planlanıyor.

06.12.2024 10:16  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Halitpaşa Mahallesi'nde daha önce kapalı pazaryeri olarak inşa edilen ancak kullanışlı olmadığı için boşaltılan bina Gençlik Merkezi'ne dönüştürülüyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Gençlerin buluşacağı, eğitimler alacağı, proje üreteceği, teknolojiyle iç içe olacakları bir merkez inşa ediyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi, "Gençlik Merkezi" projesini hayata geçiriyor. Halitpaşa Mahallesi'nde kapalı pazar yeri olarak inşa edilen ve kullanışlı olmadığı gerekçesiyle atıl kalan bina, yapılacak dönüşümle birlikte gençlerin sosyalleşeceği ve eğitimler alacağı bir kompleks haline getirilecek.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, proje alanını Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu ile yerinde inceledi. Dalgıç, merkezin gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, zemin ve birinci katın Gençlik Merkezi, en üst katın ise spor merkezi olacağını açıkladı. Dalgıç, "Gençlerimiz burada ders çalışabilecek, projeler üretebilecek ve eğitimlere katılabilecek. Bunun yanında, iki basketbol sahası, tenis ve voleybol alanları ile pickleball sahası gibi sportif imkanlardan faydalanacaklar. Mudanya'da gençlerimiz için eksikliği hissedilen her şeyi bu merkezde sunacağız." dedi. Projeyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Dalgıç, şöyle devam etti:

"Bu dönüşümle gençlere bir alan kazandırmayı, aynı zamanda ilçedeki sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mudanya'daki gençler, yeni merkez sayesinde Bursa'ya gitmeye gerek kalmadan, ihtiyaç duydukları sosyal ve sportif imkanlara erişebilecek. Haziran 2025 gibi açmayı planlıyoruz."

"İsraf etmeden dönüştüreceğiz"

Halitpaşa Mahallesi'nde yer alan binanın geçmişte kapalı pazar yeri olarak inşa edildiğini ancak kullanışsız olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını hatırlatan Başkan Dalgıç, "Vatandaşlarımızın parasıyla yapılan bu yapıyı dönüştürerek, gençlerimiz için cazibe merkezi haline getiriyoruz. Kullanılamayacak malzemeleri ise dikkatle söküp, başka projelerde değerlendireceğiz. Örneğin; dış kaplamadan sökülen malzemeler Havyan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kullanılacak. Vatandaşın parasıyla alınan tek bir vida dahi israf olmayacak." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Mudanya, Eğitim, Yerel, Yaşam, bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya'da Gençlik Merkezi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi Narin cinayeti davasında anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:31:56. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya'da Gençlik Merkezi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.