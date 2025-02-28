Mudanya'da Ramazan Coşkusu: Birlik ve Dayanışma Etkinlikleri - Son Dakika
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Mudanya'da Ramazan Coşkusu: Birlik ve Dayanışma Etkinlikleri

Mudanya\'da Ramazan Coşkusu: Birlik ve Dayanışma Etkinlikleri

Mudanya Belediyesi, Ramazan ayını 'Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel' sloganıyla kutluyor. İftar çadırları, Ramazan Sokağı etkinlikleri ve çocuklara yönelik aktivitelerle dolu bir program hazırlandı.

28.02.2025 10:28  Güncelleme: 10:33
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ramazan coşkusu birlik ve dayanışmayla yaşanacak. İftar çadırlarından Ramazan Sokağı'na, çocuklara özel etkinliklerden geleneksel gösterilere kadar dopdolu bir program Mudanyalıları bekliyor.

Mudanya Belediyesi, Ramazan ayını paylaşma ve dayanışma ruhuyla karşılıyor. "Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, iftar çadırlarından Ramazan Sokağı'na kadar birçok renkli program Mudanyalılarla buluşacak.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, "Ramazan ayının güzellikler getirmesini diliyorum. Birlik ve dayanışma ruhuyla Ramazan ayını hep birlikte yaşayacağız." dedi. Ramazan boyunca Ömerbey Mahallesi Dolgu Alanı Kapalı Pazar Yeri ve Güzelyalı İDO İskelesi yanında kurulan iftar çadırlarında her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edileceğini söyleyen Dalgıç, Ramazan hazırlıkları hakkında şu bilgileri verdi:

"Dayanışma içinde olmak özellikle Ramazan ayında daha büyük bir önem taşıyor. İki iftar çadırımızda her akşam sıcak yemek ikramımız olacak. İhtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımlarımızı da sürdürüyoruz. Mudanya'da Ramazan birlikte daha güzel olacak. Ramazan Sokağı'nda her akşam halkımızla iç içe, farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz. Mudanyalılar ailecek bu etkinliklerde keyifli zaman geçirecek."

Ramazan sokağında renkli etkinlikler

Mudanyalıların iftar sonrası bir araya gelecekleri Ramazan Sokağı, Güzelyalı Atatürk Parkı'nda kurulacak. Çarşı alanında sıcak yemekten tatlıya, el sanatlarından giyim ve kitaba kadar birçok ürüne ulaşmak mümkün olacak. Her akşam saat 21.00'de başlayacak etkinliklerde; Mehter Takımı, Karagöz, ortaoyunu, sihirbaz, kanto, akrobasi gösterileri, konserler, masallar, müzik ve şiir okumaları, söyleşiler gibi birçok kültürel ve sanatsal program yer alacak. Hafta sonları ise çocuklara yönelik atölye çalışmaları gün boyu devam edecek.

Ramazan hazırlıkları tamamlandı

Mudanya Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmeleri için Ramazan öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, camilerin halılarını süpürüp, camlarını sildi, şadırvan ile tuvaletleri dezenfekte etti. Temizlik çalışmaları, merkezdeki tüm camilerde gerçekleştirildi.

Öte yandan Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, Ramazan öncesi fırın, restoran, gıda ürün satışı yapılan noktalarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Hijyen, gramaj, son kullanma tarihi gibi birçok konuda kontrol yapan ekipler, denetimlerini Ramazan boyunca ara vermeden sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Ramazan Coşkusu: Birlik ve Dayanışma Etkinlikleri - Son Dakika

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