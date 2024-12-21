Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu Başladı

Mudanya Belediyesi, Mütareke Meydanı'nda kurulan 'Yeni Yıl Pazarı' ile yeni yıl coşkusunu kutluyor. Etkinlikte yedi metrelik dev yeni yıl ağacı ve çeşitli konserler yer alıyor.

21.12.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da yeni yıl coşkusu başladı

BURSA - Mudanya Belediyesi yeni yıl coşkusunu Mütareke Meydanı'nda kurulan "Yeni Yıl Pazarı" ile yaşatıyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Yeni yılın umut ve heyecanını paylaşacağımız etkinliklerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda kurulan "Yeni Yıl Pazarı" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Renkli atmosferiyle yılbaşı ruhunun yaşandığı pazar, 31 Aralık'a kadar açık kalacak. Yedi metrelik dev yeni yıl ağacı, yılbaşı temalı süslemeler, yiyecek ve hediyelik eşya stantları ile yeni yıla özel düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Step- aerobik gösterisi ve CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay'ın DJ'lik yaparak 80'ler ve 90'lar nostaljisi yaşattığı müzik keyfiyle başlayan etkinlikler çerçevesinde DJ UUR, DJ Serkan, Bursa Kent Orkestrası, Trio Lima, Den Den ve Uzun Lafın Kısası gruplarının konserleriyle yeni yıl coşkusu katlanarak artacak.

Eşi Müge Dalgıç ile birlikte stantları gezerek, alışveriş yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yeni bir yılı karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "2024 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken içimizdeki büyük umutlarla yeni bir yılı hep beraber karşılamaya hazırlanıyoruz. Heyecanımızı paylaşmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, umutlarımızı canlı tutmak için herkesi Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Mudanya Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Mudanya, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:38 SMA’lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı Baba Umut Kardeş intihar etti SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
23:34 Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş’ın formasını imzaladı Hakem Cihan Aydın, maçını yönettiği Beşiktaş'ın formasını imzaladı
23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
20:47 Suriye’nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:35 Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
06:48 Yılmaz ’’Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız’’ diyerek tarih verdi Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi
01:12 Şam’da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu tv100 muhabiri canlı yayında aktardı Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 01:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.