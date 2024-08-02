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Mudanya kapalı pazar yeri açıldı

2019'da kapatılan kapalı pazar alanı tekrar açıldı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2019 yılında kapatılan Mudanya Ömerbey Mahallesi dolgu alanındaki kapalı pazar yeri bugün itibariyle açıldı. Cuma günleri hizmet verecek kapalı pazar alanı 1 Ekim'den sonra pazar günleri de açık olacak.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi dolgu alanında bulunan kapalı pazar yeri 2019'da kapatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç; göreve gelir gelmez vatandaşların talepleri doğrultusunda pazar alanını açmak için girişimlere başladı. 3 bin 800 metrekarelik kapalı pazar yeri için pazarcı esnafının da görüşleri alındı. Çevredeki birkaç pazarın farklı günlerde burada açılması hedeflendi. Muhtemel trafiğin oluşmaması için de yaz aylarında vatandaşlar tarafından 'Sosyete pazarı' olarak adlandırılan giysi pazarının ekim ayında burada kurulması planlandı.

Kapalı pazar yerinin açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Kampanya döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını dinledik. Şehrin her yerinde insanların farklı sorunları var. Bu pazar yeri sorunu neredeyse herkesin sorunuydu. Esnafın, halkın hatta pazarla ilgisi olmayanların bile sorunu olmuştu. Buna kayıtsız kalmamız mümkün değildi. O nedenle bizde söz vermiştik, mevzuata dayalı bir engel yoksa, biz bunu açacağımızı söyledik. Meclis üyesi arkadaşlarıma, esnaf arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pazarın açılmasının 4 ay sürdüğünü aslında basit gibi görünen bir iş olduğunu vurgulayan Dalgıç, "Bu kadar sürmesinin sebepleri vardı. Burada uzun süredir yerleşilmiş ve depo gibi kullanılmış. Bunların taşınması gerekiyordu. Buralarda da engeller çıktı. Burayı taşıyacağımız alanda her ne hikmetse sabahtan akşama tarihi eserler çıkıverdi. Bunların da çözülmesi gerekiyordu. Aslına bakarsanız 4 ayda birçok belediyede temeller atıldı, açılışlar yapıldı. Büyük projeler, reklamı büyük olan işler yapıldı. Biz daha ziyade daha önce sahip olunan ve memnun olunan, zaman içerisinde kaybedilen değerleri yerine koymakla zaman harcadık ve harcıyoruz" diye konuştu.