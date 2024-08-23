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Mudanya Kitap Fuarı 6'ncı kez kapılarını açtı

BURSA - Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Kitap Fuarı kapılarını açtı. 'Değişim' teması ile düzenlenen Kitap Fuarı 6 gün boyunca açık kalacak.

Mudanya Belediyesi 'Değişim' temasıyla 6'ncı Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Açılışa, CHP milletvekilleri, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşması yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bugün burada edebiyatın ve düşüncenin ışığında bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mudanya, tarihi boyunca barışın, hoşgörünün ve kültürel zenginliğin sembolü olmuş bir kenttir. Bu kadim topraklar her dönemde farklı kültürlerin buluşma noktası, farklı fikirlerin harmanlandığı kültür beşiği olmuştur. Bugün de Mudanya olarak bu mirasımıza sahip çıkarak, bir kez daha kültür ve sanatın evrensel dilinde buluşuyoruz. Kitap fuarımız bu yılda büyük heyecanla kapılarını açıyor. Bu fuar sadece kitapların ve yazarların buluşma noktası değil, aynı zamanda toplumumuzun geleceğine dair derin düşüncelerin ve yeni bakış açılarının yeşerdiği bir platformdur. 6 gün boyunca burada kitapların büyülü dünyasında yeni keşiflere çıkacak, değişim ve yenilenmenin gücünü hep birlikte hissedeceğiz. Bu yılın temasını 'Değişim' yeni bir bakış, anlayış olarak belirledik" diye konuştu.

Milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri de kısa birer selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların ardından klasik kurdele kesimi yerine içinde balonların olduğu büyük bir maket kitabın kapağı açılarak, fuar hizmete girdi.