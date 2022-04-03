Mudanya yolunun alternatifi hazır - Son Dakika
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Mudanya yolunun alternatifi hazır

03.04.2022 13:04

Mudanya yolunun alternatifi hazırBURSA Raylı sistemi Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştıracak projenin Mudanya karayolu üzerinde yapılacak çalışmaları sırasında trafiğin aksamaması için Geçit Mahallesi sınırlarında oluşturulan alternatif yol tamamlandı.

Mudanya yolunun alternatifi hazır

BURSA Raylı sistemi Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştıracak projenin Mudanya karayolu üzerinde yapılacak çalışmaları sırasında trafiğin aksamaması için Geçit Mahallesi sınırlarında oluşturulan alternatif yol tamamlandı.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile özellikle pandemi sürecinde Bursa'nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda imalat devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın Mudanya karayolu üzerindeki çalışmaları da geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Bir taraftan hattın geçeceği orta refüjdeki ağaçların naklini yapan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da trafik akışının çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için alternatif yol çalışmaları başlatmıştı.

Büyükşehir Belediyesi, etap etap ilerleyecek projenin ileri safhalarında da trafikte sorun yaşanmaması amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Mudanya yolunun kapalı kaldığı süre boyunca trafikte aksama olmaması için gerekli her türlü tedbiri alan Büyükşehir Belediyesi, Geçit Mahallesi içerisinde ana yola alternatif yeni bir güzergah oluşturdu. İlk etapta 10 metre genişlik ve 1000 metre uzunluğunda planlanan yol, kazı, dolgu ve asfaltlama çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Raylı sistem çalışmaları sırasında Mudanya yolunun trafik yükünü alacak olan yol, daha sonra Geçit Mahallesi Çevre Yolu olarak bölge trafiğine hizmet vermeye devam edecek.

Mudanya yolunun alternatifi hazır
Mudanya yolunun alternatifi hazır
Mudanya yolunun alternatifi hazır

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Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Mudanya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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