Mudanya Yüzme Havuzu Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yerel

Mudanya Yüzme Havuzu Kışa Hazırlanıyor

Mudanya'da yaz aylarında kullanılan yüzme havuzunun üstü kapatılarak kış aylarında da hizmet verecek. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, havuzun kışın da kullanılabilmesi için gereken çalışmaların yılbaşına kadar tamamlanacağını açıkladı.

15.11.2024 23:19
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- Mudanya havuzu kışa hazırlanıyor

BURSA - Mudanya'da sadece yaz aylarında kullanılabilen yüzme havuzunun üstü kapatılıyor. Çalışmaları yılbaşına kadar tamamlanmayı planladıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Yüzme Havuzu'nun üstünün kapatılmasıyla yaz-kış hizmet vereceğini söyledi.

Mudanya Belediyesi sadece yaz aylarında hizmet verilen yüzme havuzunun üstünün kapatılması için çalışmalara başladı. Yılbaşından itibaren havuz dört mevsim kullanılabilecek. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Üstü kapalı olmadığı için havuzumuzu sadece yaz aylarında kullanabiliyorduk. Sporcularımızın 12 ay boyunca spor yapabilmeleri için havuzun üstünün kapatılması ile ilgili proje geliştirdik. İhalemizi yaptık. Sözleşmemizi imzaladık. Önümüzdeki hafta imalatına başlıyoruz. Aralık ayı başına kadar havuzun üzeri kapanacak. Isıtma tesisatlarını da yapacağız. Böylelikle 12 ay kullanılabilen, herkesin faydalanabildiği, daha verimli bir tesis haline gelecek" dedi.

Tesisin maliyeti hakkında da konuşan Dalgıç, "Sürekli denize bakıp o mevsimin gelmesini beklemektense biz mevsimi geçlerimize, sporcularımıza getiriyoruz. Yazın açılıp, kışın tekrar kapatılabilecek portatif bir sistem yapıyoruz. O yüzden inşa süresi çok uzun sürmeyecek. Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde tamamlanacağını öngörüyoruz. Büyük bir kısmı şu anda atölye ortamında hazırlanıyor. Burada sadece montajı yapılacak. Kaynaklarımızı da iyi kullanmak için ince eleyip sık dokuduk. Yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak. Böyle bir iş için oldukça ekonomik bir çözüm" ifadelerini kullandı.

Su sporları için önemli bir tesis

Bir sahil kenti olarak su sporlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Deniz Dalgıç, "Kadın sutopu takımı kuracağız. Bununla ilgili federasyon nezdinde girişimlerimizi yaptık. Hem su topu, hem de yüzme gibi branşlarda gençlerimiz faaliyet gösterecek. Gençlerimizin ufkunu açmak, vizyonunu genişletmek açısından çok önemli diye düşünüyorum" dedi. Mütareke etkinlikleri kapsamında düzenledikleri Türkiye Triatlon Şampiyonası finallerinin de büyük ilgi uyandırdığını belirten Dalgıç, "Önümüzdeki sene yeniden düzenleyeceğimiz Mudanya Triatlonu'na sporcularımızın hazırlanması gerekiyor. O nedenle kışın da yüzebilmeleri ve hazırlıklarını sürdürebilmeleri açısından havuzumuzun üstünün kapatılması çok önemli olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Yüzme Havuzu Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika

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