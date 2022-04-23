Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
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Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti

23.04.2022 23:27
Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında temsili devir-teslim töreni düzenlendi.

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında temsili devir-teslim töreni düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde Mahmut Esat Bozkurt ilköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Mert Duman ve öğretmenleri Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'u makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaret 'de İlçe Emniyet Müdürü Berksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayıp, görevini temsili olarak Ahmet Mert Duman 'a devretti. - AYDIN

Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti
Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti
Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti
Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti
Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti

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İscehisar'dan kısa kısa İscehisar'dan kısa kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Hisarcık, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika


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