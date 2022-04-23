Müdür Berksoy koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında temsili devir-teslim töreni düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde Mahmut Esat Bozkurt ilköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Mert Duman ve öğretmenleri Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'u makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaret 'de İlçe Emniyet Müdürü Berksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayıp, görevini temsili olarak Ahmet Mert Duman 'a devretti. - AYDIN