Müftü Erhun'dan nasihat niteliğinde sohbet - Son Dakika

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, öğrencilerle nasihat niteliğindeki sohbetinde, "İslam, bilmek ve bildiğini uygulamaktır" dedi.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şubesi Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerine sohbet verdi. Erhun öğrtencilere, "Bilmek güzeldir ama yeterli değildir. İslam, bilmek ve bildiğini uygulamaktır. İçkinin ve zinanın haram olduğunu herkes bilir ama yaşamaz. İslam bilmenin yanında ameli yani uygulamayı da yerine getirmektir. İlim öğrenmekteki amaç onu yaşamaktır" ifadelerini kullandı.

"Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara ısrarcı olup inat etmemektir"

Konuşmasının devamında, günahta ısrarcı olmanın sakıncalarına değinen Müftü Erhun, "Asıl mesele, insan kalabilmektir. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara ısrarcı olup inat etmemektir. Hz. Adem gibi günahının farkına varıp hemen tövbe etmektir. İnsan kalabilmek için Adem'in yolunu takip etmek gerek. İnsan kalabilmek için inançlı kalmak gerek. Dünyevi arzuları elinin tersiyle itip Rabbimizin rızasını amaç edinmek gerek" dedi.

Sohbetin akabinde Yurt Şube Başkanı Kadir Urfanlı tarafından öğrenciler adına Müftü Erhun'a teşriflerinden dolayı hediye takdim edildi. - BİLECİK