Müftüler Kemaliye\'de toplandı

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Erzincan ilçe müftüleri kasım ayı mutat toplantısı Kemaliye ilçesinde gerçekleştirildi.

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu başkanlığında toplanan 8 ilçe müftüsü kasım ayı mutat toplantısını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "1 İyilik 1 Fidan Temalı "Pedal çevir/adım At" Etkinliği, Öğretmenler Günlüğü Etkinlikleri, Sarıkamış ve Çanakkale Şehitlerimiz için Hatm-i Şerif ve 'Genç Gönüller Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi' gibi konuların görüşüldüğü gündemin ardından İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk ve İlçe Belediye Başkanı Erdem Atmacaya birer ziyaret gerçekleştirildi.

İlçe esnafına da ziyaretlerde bulunan İl Müftüsü Fakirullahoğlu ve ilçe müftüleri, hal hatır sorarak ilçe içerisinde çeşitli temaslarda bulundular. Kısa bir tekne turunun ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN