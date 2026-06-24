Muğla 2024-2025 Döneminde Net Göç Kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024-2025 dönemi uluslararası göç istatistiklerine göre, Muğla net göç alan iller arasında yer aldı. İlin nüfusu 1 milyon 99 bin 547 olarak kaydedilirken, söz konusu dönemde Muğla'ya toplam 8 bin 139 kişi göç etti, 6 bin 480 kişi ise kentten ayrıldı. Verilere göre Muğla'ya gelen 8 bin 139 kişinin 4 bin 151'ini erkekler, 3 bin 988'ini kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde kentten ayrılan 6 bin 480 kişinin ise 3 bin 243'ü erkek, 3 bin 237'si kadın olarak kayıtlara geçti.

Muğla'nın net göç kazancı Bin 659 kişi

Gelen ve giden göç rakamları karşılaştırıldığında Muğla'nın net göç kazancı Bin 659 kişi oldu. Böylece kent, 2024-2025 döneminde nüfus hareketliliğinde pozitif bir tablo sergiledi.

Yabancı nüfus hareketliliği

TÜİK verilerine göre Muğla'nın toplam nüfusunun 1 milyon 72 bin 894'ünü Türk vatandaşları, 26 bin 653'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu. Muğla'ya göç edenlerin vatandaşlık durumuna bakıldığında, Bin 539 kişinin Türk vatandaşı, 6 bin 600 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu görüldü. Kentten ayrılanlar arasında ise 2 bin 004 Türk vatandaşı ve 4 bin 476 yabancı uyruklu bulunuyor.

Bu verilere göre Türk vatandaşlarında net göç kaybı yaşanırken, yabancı uyruklularda net göç artışı dikkat çekti. Türk vatandaşlarında net göç eksi 465 kişi olarak gerçekleşirken, yabancı uyruklularda net artış 2 bin 124 kişi oldu.

Göç artışında yabancı nüfus etkili oldu

Açıklanan rakamlar, Muğla'nın toplamda net göç alan bir il olduğunu ortaya koyarken, bu artışın büyük bölümünün yabancı nüfus hareketlerinden kaynaklandığını gösterdi. Kent, özellikle yabancı nüfus açısından cazibesini korurken, toplam net göçte Bin 659 kişilik artış kaydetti. - MUĞLA