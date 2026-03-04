Muğlalı öğretmenlerin isimleri yeni imar yollarında yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlalı öğretmenlerin isimleri yeni imar yollarında yaşatılacak

Muğlalı öğretmenlerin isimleri yeni imar yollarında yaşatılacak
04.03.2026 19:39  Güncelleme: 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Belediye Meclisi, mart ayı toplantısında Cumhuriyet öğretmenlerinin isimlerini yeni açılacak imar yollarına verme önerisini gündemine aldı. Eğitim hayatına katkı sunmuş öğretmenlerin isimleri halkın önerileriyle belirlenecek.

Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısında Muğlalı ya da Muğla'da görev yapmış ve binlerce öğrenci yetiştirmiş Cumhuriyet öğretmenlerinin isimlerinin yeni açılacak imar yollarına verilmesini gündemine aldı.

Konakaltı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Emirbeyazıt Mahallesi'nde 11, 14, 15, 24, 25 ve 33. sokaklar ile 10. Cadde olarak planlanan imar yollarına; Nilüfer Caner, Osman Günsan, Sakine Şeker Özman, Feride Demircan, Artemiz Kaleli, Zeliha Korkmaz ve Hüsnü Kıvırcık isimlerinin verilmesi önergesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, konuya ilişkin açıklamasında, Ortaköy Mahallesi'nde Cumhuriyet'in güçlü kadın figürlerinin isimlerini cadde ve sokaklarda yaşatma kararı aldıklarını hatırlattı. Emirbeyazıt Mahallesi'nde halk arasında 'Kolejler bölgesi' olarak bilinen ve özel eğitim kurumlarının bulunduğu alanda altyapı çalışmalarının tamamlandığını, kilit parke çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu belirten Köksal Aras, bu bölgede Muğla'nın eğitim hayatına katkı sunmuş öğretmenlerin isimlerini yaşatmak istediklerini ifade etti. İsimlerin meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak çalışmalar sonucunda belirlendiğini kaydeden Köksal Aras, vatandaşlardan gelecek önerilere de açık olduklarını söyledi. Önerge, detaylı değerlendirme yapılmak üzere İnceleme Komisyonu'na havale edildi. Komisyon raporunun ardından teklif yeniden Meclis gündemine alınarak karara bağlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Kültür, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğlalı öğretmenlerin isimleri yeni imar yollarında yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
Kayserispor’un eski golcüsü Nazon, Tahran’dan kaçış anlarını anlattı Kayserispor'un eski golcüsü Nazon, Tahran'dan kaçış anlarını anlattı
İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
Televizyondaki Netanyahu görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı Televizyondaki Netanyahu görüntüsüne dayanamadı, televizyonu parçaladı
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz

19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:39
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 19:41:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Muğlalı öğretmenlerin isimleri yeni imar yollarında yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.