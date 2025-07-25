Muğla Belediyesi, 6 Yaşındaki Otizmli Görkem'in Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muğla Belediyesi, 6 Yaşındaki Otizmli Görkem'in Hayalini Gerçekleştirdi

Muğla Belediyesi, 6 Yaşındaki Otizmli Görkem\'in Hayalini Gerçekleştirdi
25.07.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 yaşındaki otizmli birey Görkem Uğur Yücel'in ilaçlama aracına binme hayalini gerçekleştirerek önemli bir mutluluk anı yarattı. Görkem'in yazdığı notla başlayan bu süreç, belediyenin empati ve anlayışını ortaya koydu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 yaşındaki otizmli birey Görkem Uğur Yücel'in uzun zamandır istediği ilaçlama aracına binme hayalini gerçekleştirdi.

Özel bireylerin istek ve hayallerini önemseyen Büyükşehir Belediyesi, bir hayali daha gerçeğe dönüştürdü. Bodrum'un Yakaköy Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki otizmli birey Görkem Uğur Yücel'in ilaçlama aracına binme hayalini öğrenen Büyükşehir Belediyesi, minik Görkem'in hayaline ortak oldu. Görkem'in ilaçlama aracına bıraktığı notla hayalini öğrenen Büyükşehir Belediyesi, bu isteğe kayıtsız kalmayarak Görkem'e sürpriz yaptı. İlaçlama aracına binip ekiplerle birlikte temsili görev yapan minik Görkem'in heyecanı yüzüne yansırken, ailesi de yapılan sürpriz için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Görkem'in isteğini kırmayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz"

Görkem'in hayalini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Baba Mazhar Yücel, "Görkem'in bazı ilgi alanları var. Bunlardan biri ilaçlama arabasıydı. Eşim Görkem'in isteği üzerine ilaçlama arabası üzerine bir not bırakmış. Yetkililer de bunu görünce bizimle iletişime geçtiler. Bugün de Görkem'i araca bindirmek için ekipler buraya geldi. Görkem'in isteğini kırmayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

"Mutluluğumu kelimelerle ifade edemem"

Görkem'in çok mutlu olduğunu dile getiren Anne Naciye Yücel, "Görkem'in 3 yaşından beri ilaçlama arabalarına ilgisi var. İlaçlama araçlarını gördüğünde heyecanlanıyor ve takip ediyor. Okulunun yakınında ilaçlama aracını gördü ve binmek istedi ama içinde kimse olmayınca biz de bir not bıraktık. Ekipler notu görünce bize ulaştılar. Çok mutlu olduk. Mutluluğumu kelimelerle ifade edemem. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras özel bireyleri çok önemsiyor, bunun farkındayız. Çocuğumun hayalini gerçekleştirdikleri için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Görkem'in hayali gerçek oldu"

Yakaköy Mahalle Muhtarı Gülcan Aygün, "Görkem ilaç arabasına binmek için küçük bir not yazmış. Sağ olsun Büyükşehir ekipleri de bu nota hemen dönüş yapmışlar. Bugünde Görkem'in hayali gerçek oldu ve ilaçlama arabasına bindi. Böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras sağ olsun her zaman yanımızda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Görkem'in hayalini gerçekleştirdik"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Dilek Ekçü, "Görkem, ekiplerimizi balkondan görüp bir hayal kurmuş ve bu isteğini not yazarak aracımıza bırakmış. Başkanımız Ahmet Aras'ın onayıyla Görkem'i ilaçlama aracımıza bindirerek hayalini gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Aras: "Görkem'in gülümsemesi bizim için her şeyden kıymetli"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, küçük bir notla başlayan ve büyük bir mutluluğa dönüşen bu anlamlı anı değerlendirdi. Başkan Aras, "Özel evlatlarımızın hayatına küçük de olsa dokunabilmek, onların yüzünde bir tebessüm olabilmek bizim için en büyük mutluluktur. Görkem'in hayalini öğrenir öğrenmez ekip arkadaşlarımız hemen harekete geçti ve bugün o hayal gerçeğe dönüştü. Bu sadece bir aracın kapılarının açılması değil; empati, anlayış ve sevginin somut bir örneğidir. Muğla'da yaşayan her bireyin, özellikle de özel çocuklarımızın kendini güvende ve değerli hissetmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Görkem'in gülümsemesi, bizim yolumuzu aydınlatan en güzel ışıktır" dedi.

Başkan Aras sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu anlayışla tüm politikalarımızı eşitlik temelinde oluşturuyor, kapsayıcı bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Evde bakım ve sağlık desteğinden, Kısa Mola Merkezlerine; engelsiz plajlardan özel eğitim ve danışmanlık projelerine kadar pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar bizim için sosyal adaletin, eşit yurttaşlık anlayışının bir gereğidir." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Belediyesi, 6 Yaşındaki Otizmli Görkem'in Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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