Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'ü ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'ü ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer\'ü ağırladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'ü makamında ağırladı. İzmir Başkonsolosu, Muğla'daki başarıyı kutlayarak kent diplomasisinin önemini vurguladı. Aras ve Schröer, halk oyunları gösterilerini birlikte izledi ve gelecekteki işbirlikleri hakkında konuştular.

17.05.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'i makamında ağırladı. Yerel seçimlerde Muğla'da elde edilen büyük başarıdan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı kutlayan İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer Uluslararası ilişkilerde kent diplomasisinin büyük önem arz ettiği, Almanya ile böyle bir çalışmanın yapılabileceğini söyledi.

Ziyaret sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde halk oyunları gösterilerini birlikte izledi. Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer; "Ahmet Aras başarılı çalışmaları ile doğru zamanda doğru göreve geldi"

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyarette Bodrum'daki çalışmaları, pandemi dönemindeki tutumu, orman yangınlarına karşı aldığı önlemleri, kadın-erkek ilişkilerine verdiği önem, ülkede yaşanan tahribatı büyük depremlerden sonra bölgeye yaptığı gıda, sağlık ve bölgedeki çocukların eğitimi, rehabilitasyonu konusunda yaptığı yardımlar ve fedakarlıklarla Ahmet Aras'ın doğru zamanda doğru göreve geldiğini söyledi. Uluslararası ilişkilerde gerçekleştirilmesi planlanan birçok projenin olduğunu söyleyen Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer uzlaşı sağlanması düşünülen şehirlerin seçildiği böylelikle kent diplomasisi sağlanıp yakın ilişkilerin artacağını belirtti.

Ahmet Aras; "Uluslararası ilişkilerde kent diplomasisi büyük önem arz ediyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ziyarette Muğla ilinin ilçeleriyle beraber turizm hareketlerinin başladığı 1960'lardan beri birçok yabancı uyruklu turiste ev sahipliği yaptığı ve bu hareketlerin günümüzde beklentilere göre şekillendiği fakat son dönemde bölgeyi ziyaret eden Alman dostlarımızın sayısında bir düşüş olduğunu dile getirdi. Ortak ilişkiler ve çalışmalar ile bu sayının arttırılabileceğini belirten Aras böylelikle bölgenin Alman dostlarla zenginleştirilebileceğini söyledi.

Uluslararası ilişkilerde kent diplomasisinin büyük önem arz ettiği konusuna da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya ile birlikte yürütülen bir çalışmanın henüz bulunmadığı, Muğla ile benzer karakteristik özelliklere sahip, benzer sorunlar yaşayan Almanya'da bir kent varsa bir partnerlik ilişkisinin yeni kurulan Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla başlatılabileceğini sözlerine ekledi ve İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'e ziyaretleri için teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Almanya, İzmir, Muğla, Diplomasi, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'ü ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:12:37. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'ü ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement