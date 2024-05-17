Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer\'ü ağırladı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'i makamında ağırladı. Yerel seçimlerde Muğla'da elde edilen büyük başarıdan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı kutlayan İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer Uluslararası ilişkilerde kent diplomasisinin büyük önem arz ettiği, Almanya ile böyle bir çalışmanın yapılabileceğini söyledi.

Ziyaret sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde halk oyunları gösterilerini birlikte izledi. Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer; "Ahmet Aras başarılı çalışmaları ile doğru zamanda doğru göreve geldi"

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyarette Bodrum'daki çalışmaları, pandemi dönemindeki tutumu, orman yangınlarına karşı aldığı önlemleri, kadın-erkek ilişkilerine verdiği önem, ülkede yaşanan tahribatı büyük depremlerden sonra bölgeye yaptığı gıda, sağlık ve bölgedeki çocukların eğitimi, rehabilitasyonu konusunda yaptığı yardımlar ve fedakarlıklarla Ahmet Aras'ın doğru zamanda doğru göreve geldiğini söyledi. Uluslararası ilişkilerde gerçekleştirilmesi planlanan birçok projenin olduğunu söyleyen Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer uzlaşı sağlanması düşünülen şehirlerin seçildiği böylelikle kent diplomasisi sağlanıp yakın ilişkilerin artacağını belirtti.

Ahmet Aras; "Uluslararası ilişkilerde kent diplomasisi büyük önem arz ediyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ziyarette Muğla ilinin ilçeleriyle beraber turizm hareketlerinin başladığı 1960'lardan beri birçok yabancı uyruklu turiste ev sahipliği yaptığı ve bu hareketlerin günümüzde beklentilere göre şekillendiği fakat son dönemde bölgeyi ziyaret eden Alman dostlarımızın sayısında bir düşüş olduğunu dile getirdi. Ortak ilişkiler ve çalışmalar ile bu sayının arttırılabileceğini belirten Aras böylelikle bölgenin Alman dostlarla zenginleştirilebileceğini söyledi.

Uluslararası ilişkilerde kent diplomasisinin büyük önem arz ettiği konusuna da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya ile birlikte yürütülen bir çalışmanın henüz bulunmadığı, Muğla ile benzer karakteristik özelliklere sahip, benzer sorunlar yaşayan Almanya'da bir kent varsa bir partnerlik ilişkisinin yeni kurulan Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla başlatılabileceğini sözlerine ekledi ve İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'e ziyaretleri için teşekkür etti. - MUĞLA