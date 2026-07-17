MUSKİ: Muğla’nın temel ihtiyacı su ve altyapı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ'nin 2027 Yılı Katılımcı Bütçe Toplantısı'nda su ve kanalizasyon hizmetlerinin kentin en temel ihtiyacı olduğunu belirterek, "MUSKİ'yi kentin en önemli kurumu olarak görüyorum. Her konuda MUSKİ ilerde olmak zorunda çünkü ana temel ihtiyacımız suyu ve atık suyu bertaraf ediyor" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün "2027 Yılı Katılımcı Bütçe Toplantısı", Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Menteşe ilçesi muhtarlarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda kentin altyapı sorunları, bütçe planlamaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Toplantıya; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, MUSKİ personeli ve muhtarlar katıldı.

Şengül: "Gelirlerimizin tamamına yakını su paralarından"

Toplantının açılış konuşmasını yapan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, katılımcı bütçe toplantılarının halkın ve sivil toplumun beklentilerini doğrudan sahaya yansıtması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Şengül, şunları kaydetti:

"Bütçemizin sadece yüzde 10'u merkezi bütçeden gelmekte. Geri kalan tüm gelirlerimiz su paralarından oluşmakta. Kurumumuzun tüm elektrik, maaş, kira gibi giderleri buradan karşılanıyor. Şu anki ekonomik şartlarda su parası ile elektrik faturası neredeyse başa baş geliyor. Öncelikli hedefimiz altyapı sorunu olmayan bir Muğla inşa etmek. Bu yolda en büyük rehberimiz muhtarlarımızdır"

Köksal: "66 mahallede sorunlara anında müdahale edildi"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise göreve geldikleri günden itibaren MUSKİ ile koordineli ve hızlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kötekli, Yeniköy, Ortaköy ve Bayır gibi nüfusun yoğun olduğu mahallelerde altyapı eksikliklerine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Köksal, şu değerlendirmede bulundu:

"Menteşe'mizin 66 mahallesinde anında müdahale edildi ve pratik, kolay çözümlerle sorunlar giderildi. Su, iklim kriziyle birlikte tüm dünyanın en büyük meselesi. Çok şükür Bodrum gibi su sıkıntısı yaşayan ilçelerimizde sorunlar çözüldü. Bu süreçte titizlikle çalışan tüm MUSKİ ekiplerine teşekkür ediyorum"

Aras: "MUSKİ'yi en önemli kurum olarak görüyorum"

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ'nin belediyenin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek altyapı yatırımları için borçlanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Aras konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"MUSKİ'yi kentin en önemli kurumu olarak görüyorum. Her konuda MUSKİ ilerde olmak zorunda çünkü ana temel ihtiyacımız suyu ve atık suyu bertaraf ediyor. Suyu temin ediyor, atık suyu bertaraf ediyor. En önemli misyon bence ilde neredeyse MUSKİ'de. O yüzden MUSKİ'nin önemini biliyoruz. Bir de son 5 yıl tabii Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde yaşadığımız çok büyük bir travma oldu bizim. Yani o 5 yıl Bodrum'da 3 bin küsur patlak ana isale hatlarında, uzun süre su kesintileri, yaz dönemindeki krizler derken çok büyük problemlerle o dönemi geçirdik. O yüzden göreve geldiğim andan itibaren MUSKİ'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi gerektiğini düşündüm. MUSKİ'nin başında bir mühendis olmalıydı. Yönetiminde teknik insanlar, mühendisler yer almalıydı. İnanılmaz bir performansla şu anda görev yapıyorlar. Benim Fethiye'de, Göcek'te, bugün Güllük'te, Ören'de kanalizasyon denize akarken kasamda 2,5 milyar para var. Neye yarar arkadaşlar? Bozburun'da, Datça'da, Muratlar'da, Dağdibi'nde, Bayır'da kanalizasyon yokken benim cebimde para olmuş kime yarar? Belediye böyle yönetilmez arkadaşlar. Uygun bir şekilde, uzun vadeli borçlanmayla hizmetlerini maksimum yapmaya gayret edersiniz"

"Ortaköy'de çalışmalara başlayacağız"

Aras, Menteşe ilçesindeki çalışmalara değinerek konuşmasına şöyle devam etti: "Menteşe'de toplam 66 mahallemiz ve 145 personelimiz var. 2025 yılında Menteşe'ye yaptığımız toplam yatırım 487 milyon liraydı. 2026 yılında ise bu rakam 1 milyar 100 milyon liraya çıktı. Böylece iki yıl içerisinde Menteşe'ye yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım yapılmış oldu. Bu yatırımlar kapsamında Yeniköy, Ortaköy, Kötekli ve Emirbeyazıt mahallelerinde kanalizasyon ve yeni şebeke çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kolay değil. Kentleşmesini tamamlamış bir bölgede altyapı yapmak oldukça zor. Bunu, evinizde yaşamaya devam ederken su borularınızın ve elektrik tesisatınızın değiştirildiğini düşünerek değerlendirebilirsiniz. Fayanslar kırılıyor, duvarlar açılıyor. Biz de aynı durumu mahallelerimizde yaşıyoruz. Yeniköy ve Ortaköy'de vatandaş yaşamını sürdürürken biz altyapıyı yenilemeye çalışıyoruz. Kazı yapıyoruz, zaman zaman elektrik hatları etkilenebiliyor. Gerçekten kolay bir süreç değil. Bazen müteahhitlerden kaynaklanan sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. İhaleyi mazotun 35-40 lira olduğu dönemde alan firmalar, bugün mazot fiyatlarının 70 lira seviyelerine çıkmasıyla ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum ödeme planlarını ve şirketlerin ekonomik dengesini doğal olarak etkiliyor. Bu nedenle fiyat artışlarının ardından yüklenici firmaların yaşadığı kayıpların yeniden değerlendirilmesi yönünde de teklifte bulunduk. Çünkü müteahhit battıktan sonra bunun bana da bir faydası olmaz. Benim için önemli olan işin tamamlanmasıdır. Allah'a şükür bu sorunları da aşarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi Ortaköy'de çalışmalara başlayacağız. Yeniköy'deki çalışmalarımız ise büyük ölçüde tamamlandı. Üstyapı çalışmalarını da Menteşe Belediyemiz ile birlikte gerçekleştireceğiz"

Aras, MUSKİ'nin son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlarla önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, altyapı yatırımlarının önümüzdeki dönemde de öncelikli olmaya devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA