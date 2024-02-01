Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon Yerel Tohum Dağıtımına Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi'nde ürettiği 1 milyon yerel tohumun dağıtımına başladı.
Bugüne kadar tüm Türkiye'ye 18 milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için dikimi yapılan ürünlerden elde ettiği tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerini tamamladı. 120 çeşit yerel türden oluşan tohumların dağıtımına 1 Şubat 2024 itibarıyla başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılında 1 milyon tohumu vatandaşlara ulaştıracak.
"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganı ile Cumhuriyet'in 93. yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Yerel Tohum Merkezi'nde 976 Ata tohumu envantere alındı. Söz konusu tohumların dikimi yapılarak bugüne kadar 18 milyon yerel tohum ülke geneline dağıtıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılında dağıtımını yapacağı yerel tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerini de tamamladı. Yerel Tohum Merkezi'nde daha önce dikimi yapılan 120 Ata tohumundan elde edilen tohumlar Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarı'nda test edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında dağıtacağı yerel tohumlardan edinmek isteyen vatandaşlar, 444 48 01 Çağrı Merkezi'ni arayarak ya da Yerel Tohum Merkezi'ne başvurarak hizmetten yararlanabilecek.
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