Muğla Büyükşehir Belediyesi 151 Bin 780 Meyve Fidanı Dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilere destek sağlamak ve tarımsal üretimi arttırmak için il genelinde bugüne kadar 151 bin 780 meyve fidanı dağıtımı yaptı.

Tarım kenti olan Muğla'da üreticiye destek olmak için birçok projeyi hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bugüne kadar üreticilere 151 bin 780 badem, ceviz, zeytin, incir, kestane fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtımını yaptığı bu fidanlar yaklaşık 6 bin dekar araziye dikildi.

Verimli toprakları, başat ürünleri ile Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Muğla'da Toprak, Sulama suyu analiz laboratuvarı, Yerel tohum merkezi, Meyve sebze kurutma tesisi, Sakız ağacı deneme bahçesi, Koku Vadisi, kaba yem desteği, kooperatiflere destek gibi birçok farklı alanda üreticilere destek olan Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 151 bin 780 zeytin, ceviz, badem, incir, kestane fidanı dağıttı. Yaklaşık 6 bin dekar araziye dikilen fidanlardan 1805 üretici yararlandı.

Başkan Gürün; "Dağıttığımız fidanlarla Muğla'mızın ürün çeşitliliğine katkı sağladık"

Turizm, tarım ve kültür kenti olan Muğla'da üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ürün çeşitliliği için dağıttıkları fidanların verimli Muğla toprakları ile buluşmasının, üreticilerin kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Gürün; "2014 yılında göreve geldiğimizde Muğla'nın verimli topraklarında üreticilerimizin daha fazla kazanması için çalışmalarımıza başladık. Dünya'nın en kaliteli zeytininin yetiştiği Muğla topraklarında ürün yelpazesini genişletmek için üreticilerimize farklı ürünlerin fidanlarını dağıttık. Kurduğumuz Toprak analiz laboratuvarında testler yaparak bu ürünlerin yetişmesi için en uygun alanları üreticilerimizle paylaştık. Bugün üreticilerimiz katma değeri yüksek ürünlerle daha fazla kazanıyor en önemlisi toprağına sahip çıkıyor. Dağıttığımız fidanların toprakla buluşması, ürün vermesi, üreticimizin emeği ile kazanması, toprağına sahip çıkması da bizleri çok mutlu ediyor." dedi. - MUĞLA