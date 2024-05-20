Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs\'ı Gençlik Festivali ve Konserlerle Kutladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş meşalesini yaktığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Festivali ve konserlerle kutladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kötekli'de kortej yürüyüşü, Gazapizm ve Kavaklıdere Kutsi konserlerine katılarak vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Muğla'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gençlik Festivali ve beş ilçede konser düzenledi. 15 Mayıs'ta başlayan, 19 Mayıs'ta sona eren ve bu yıl ilki düzenlenen Agora Gençlik Festivali'nde gençler oyunlar, basketbol, badminton, ayak voleybolu, bilek güreşi, DJ performansları ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

19 Mayıs'ta Menteşe Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda Gazapizm, Köyceğiz ilçesinde Kolpa, Yatağan ilçesinde Necati ve Saykolar, Milas ilçesinde Sakiler, Kavaklıdere ilçesinde Kutsi, Datça ilçesinde MBB Popüler Müzik Orkestrası konserleriyle 19 Mayıs coşkusunu tüm Muğla'ya yaşattı. Vatandaşlar ilçelerde düzenlenen konserlere büyük ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Menteşe Kötekli Gazapizm ve Kavaklıdere Kutsi konserlerine katıldı. Kötekli'de düzenlenen konserde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal bundan tam 105 yıl önce milli mücadele ateşinin yandığını söyledi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i çok güvendiği gençlere emanet ettiğini belirtti. Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen Kutsi konserinde Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir Büyükşehir ile birlikte Kavaklıdere'nin en önemli geçim kaynaklarından, Ata mesleği bakırcılığın gelecek nesillere aktarmak için ortak projeler yapacaklarını söyledi ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkan Aras; "Ata'mızın Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği siz gençlerimize çok güveniyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kavaklıdere Kutsi konserinde 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu coğrafyasındaki milli mücadeleyi örgütlemek, Türk Ulusu'nun karakterine en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet'i kurmak için yola çıktığını ve bu hedeflerin hepsini gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Aras; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı tüm Muğla'da coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı günü çok güvendiği gençlere bayram olarak armağan eden Ulu Önderimiz Atatürk; "Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." demiştir. Ata'mızın bize verdiği en önemli ödev bu. Bizler de O'nun bize bıraktığı mirası sonuna kadar koruyacağız. 19 Mayıs 1919'da Ata'mız Samsun'a çıkarken bütün toprakları işgal edilmiş Anadolu coğrafyasında ulusal mücadeleyi örgütleyip daha sonra da Cumhuriyet'i kurmayı hedefliyordu. Bu hedeflerini bağımsızlığına düşkün, tarihi zaferlerle dolu Türk ulusu ile tek tek başardı. Doğum gününü sorduklarında 19 Mayıs diyen, bizlere bu vatanı emanet eden Ata'mızı ve silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyorum. Gençlerimiz sizlere çok güveniyoruz. Cumhuriyeti'miz ve ülkemiz sizlere emanet. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi. - MUĞLA