Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferlerini Başlatıyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferlerini Başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferlerini Başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak için deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. İlk seferler 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

31.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:10
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak için deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Bu kapsamda ilk olarak Bodrum-Turgutreis- Didim ve Fethiye- Marmaris güzergahlarında deniz otobüsü seferleri düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim öncesi verdiği sözlerden birini daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yoluyla toplu taşıma hatları oluşturuluyor. Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüs seferleri düzenlenecek.

İlk Sefer Kabotaj Bayramı'nda

Yeni seferlerin ilkinin, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bodrum, Turgutreis ve Didim arasında düzenlenecek  bu seferler, bölge halkı ve turistler için hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Bu tarihten itibaren deniz otobüsleri bu üç nokta arasında düzenli olarak sefer yapacak. Fethiye ile Marmaris arasında düzenlenecek deniz otobüs seferleri ise 2 Temmuz'da başlayacak.

Feribot seferlerinin başlamasıyla birlikte kentin deniz ulaşımında yeni bir döneme girmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmak için atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.

"Bodrum deniz turizminin ve ticaretinin merkezi"

Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımına gösterdiği değerin çok önemli olduğunu vurgulayan Bodrum Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Bodrum deniz turizminin, deniz ticaretinin merkezi. Dolayısıyla deniz taşımacılığının deniz turizmi ile birlikte hareket etmesinde biz fayda görüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras'ın özellikle planladığı, yapmak istediği gerek karadaki trafiği hafifletmek gerekse alternatif olarak hem vatandaşların kullanabileceği hem de karadaki trafiği bir nebze de olsa rahatlatacak bir proje. Biz Deniz Ticaret Odası olarak yönetim kurulumuz, üyelerimizle beraber bu projeyi doğru buluyoruz. Ege'de Turgutreis, Didim deniz taşımacılığı ile Muğla ve Aydın'ın iki ayrı ilin birbirine kavuşması, komşu olmasını da destekliyoruz. Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum buradaki deniz ulaşımından vatandaşlarımız faydalanacak. Maliyetler her geçen gün artıyor. Fakat vatandaşların daha rahat, güvenli bir şekilde seyahat edip uygun fiyatlara bu seferler gerçekleşirse iyi olur" dedi.

"Deniz üzerinden yolculuk daha güzel"

Deniz üzerinden seferlerin daha güzel olacağını belirten Bodrumlu tekne kaptanlarından Hasan Çetin, "Yeni başlayacak seferler Bodrum için güzel olacak. İnsanlar bir yerlere gitmek istiyor. Deniz üzerinden yolculuk daha güzel oluyor. İnsanlar uzun yol çekmek istemiyor. Trafik çilesi çekmek istemiyor. Deniz yolu bizim için, Bodrum için iyi olur. Yani herkes gider gelir. Neden olmasın? Deniz yolu başka, deniz başka, ambiyansı başkadır" diye konuştu.

Tekne kaptanı Mehmet Ünlü ise "Şu anda Datça'ya sefer yapılıyor. Dedikleri gibi Marmaris, Fethiye, Fethiye, Bodrum olursa hem trafik rahatlar hem biz rahatlarız. Tekneyi Fethiye'de bırakıyoruz, karadan geleceğimize ineriz. Feribota ondan daha çabuk seyahat eder, daha rahat bir şekilde Bodrum'a geliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Deniz yolu karayoluna alternatif olacak"

Özellikle yaz aylarında sıkışan karayolu trafiğine deniz yolunun alternatif olacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekili Cem Hodoğlugil, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras, sözlerini tutmaya devam ediyor. Denizlerimizden daha fazla faydalanılması ve özellikle yaz aylarında turizm şehri olan Muğla'mızda karayolunda oluşan trafik yoğunluğuna bir alternatif olarak deniz yolu hatlarının da geliştirilmesi için çalışmalarımıza başladık. Alternatif denizyolu hatları oluşturulması amacıyla ilk aşamada Fethiye ilçe merkezi ve Bodrum ilçemizde kara yoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir deniz ulaşımı sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. 450 yolcu kapasitesine sahip olacak deniz otobüslerimiz saatte 25 deniz mili süratle karayoluna alternatif olabilecek sürelerde seferlerini tamamlayabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınacak izinlerin de bir aşaması olan UKOME Genel Kurulu bu hafta karar aldı. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'nın izni alınır alınmaz 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında deniz otobüsü seferlerine başlamayı planlıyoruz. "

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü Seferlerini Başlatıyor - Son Dakika

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