Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hal Esnafı ve Üretici Arasındaki Sorunları Gideriyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hal Esnafı ve Üretici Arasındaki Sorunları Gideriyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, hal esnafı ve üreticiler arasındaki ödeme sorunlarını çözme amacıyla hal teminatları uygulamasını hayata geçirerek, 868 üreticiye toplamda 9 milyon 280 bin TL ödeme gerçekleştirdi. Bu uygulama sayesinde üreticiler, güvenli bir şekilde ürünlerini satabiliyor.

05.12.2024 19:45  Güncelleme: 19:49
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Büyükşehir hal esnafı ve üretici arasındaki sıkıntıları gideriyor

MUĞLA - Üreticilerin ve esnafın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, hal esnafı ve üretici arasında köprü olarak ödemelerde yaşanan sıkıntıların giderilmesini sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi üretim halleri içinde hal teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediye olarak dikkat çekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm Toptancı Halleri'nde hal esnafları ve üreticiler arasındaki ödeme sorunlarını çözerek alışverişin devamlılığını sağlıyor. Hal teminatı sayesinde hal esnaflarına yapılan satışların karşılığını alamayan üreticilere ödemeleri Hal teminatından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bu sayede üreticiler güvenle satışlarını gerçekleştirebiliyor.

9 milyonu aşkın ödeme gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halleri'nde teminat bedeli olarak belirlenen fiyat üzerinden 868 üretici, alacaklı oldukları hal esnafından paralarını Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile hal teminatından aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere toplamda teminatlardan 9 Milyon 280 Bin TL ödeme gerçekleştirildi. Üreticiler bu ödemeler sayesinde güven içinde hale ürün satışı gerçekleştiriyor. Bu uygulamayla bir yandan hal içi alış veriş desteklenirken diğer yandan hal dışındaki kayıt dışı alış verişin önüne geçiliyor. Üreticilere ödemeleri hal teminatından yapıldıktan sonra hal esnafları teminatlarını belirlenen süre içerisinde tamamlıyor.

Ramiz Ertuğrul: "Teminat ile paramızı alabiliyoruz"

Hal dışında satış yapıldığında resmiyetin olmadığını dile getiren üretici Ramiz Ertuğrul, "Hale ürettiğim domatesleri getirerek satıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile sattığımız ürünlerin paralarını evraklarımız olduğu sürece teminattan yararlanarak alabiliyoruz. Hal dışında bir satış yaptığımız zaman bu şekilde resmiyeti bulamıyoruz. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ahmet Aras başkanımıza teşekkür ediyorum"

Akça: " Türkiye'nin her yerinden paramızı alıyoruz"

40 senedir meyve sebze yetiştirdiğini vurgulayan Üretici ve Hal Esnafı Ahmet Akça, "40 senedir bu işi yapıyorum, Muğla Büyükşehir Belediyesi Üretici Hal Müdürlüğü'nün kanaatiyle Türkiye'nin her yerinden paramızı alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu yaptıkları uygulama ile üreticilere çok yardımcı oluyor. Elinde evrakı olan üretici rahat olsun, her zaman parasını alabilir. Yeter ki evraksız iş yapmasınlar. Sayın Ahmet Aras'a ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum"

Koç: "Teminat sayesinde mağdur olmuyoruz"

Teminatla paralarını rahatlıkla aldıklarına değinen Üretici Murat Koç, "Büyükşehir Belediyesi biz üreticilere destek veriyor. Halden evraklarımızı aldığımız takdirde belediye alamadığımız paraları teminat yoluyla bizlere veriyor. Bu şekilde mağdur olmuyoruz, alacağımız para da kalmıyor"

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Şan; "Ülkemizde üretim halleri içinde hal teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediyeyiz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Vekili Ahmet Şan; "Muğla ilimizde 150 bin ton domates üretimi yapılıyor. Büyükşehir Belediye'mize ait 4 halimiz bulunuyor. İşletmelerden aldığımız teminatlar ile 868 üreticimize 9 Milyon 280 bin ödeme gerçekleştirdik. Ülkemizde üretim halleri içinde hal teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediyeyiz"

Başkan Aras; "Tarım kenti Muğlamızda üreticimizin teminatı biziz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras birçok Avrupa ülkesine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan toptancı hal esnafının ve üreticilerin yanında olmak, üretimin sürekliliğini sağlamak için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Aras; "Geniş ürün yelpazesi ile önemli bir tarım kenti olan Muğlamızın birçok ürünü Avrupa'ya ihraç ediliyor. Toprağını işleyerek emeği ile üreten üreticimizin ürünleri Büyükşehir Belediye'miz halinde toplanarak buradan diğer ülkelere gönderiliyor. Büyükşehir Hali'mizde üreticimiz ile hal esnafları arasında ekonomik olarak alışverişin devam etmesi, üreticinin emeğinin karşılığını hemen alması için Büyükşehir Belediyesi olarak biz garantör oluyoruz. Böylece üreticimiz hemen emeğinin karşılığını alıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda üreticimizin, hal esnafımızın yanında olmaya, üretimi desteklemeye devam edeceğiz"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hal Esnafı ve Üretici Arasındaki Sorunları Gideriyor - Son Dakika

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