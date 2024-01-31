Muğla Büyükşehir Belediyesi \'Soğuktan Sıcağa\' Projesi ile Evsizlere Sıcak Yuva Sağlıyor

Yerel

Kış mevsiminin kendini hissettirdiği bugünlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Soğuktan Sıcağa' Projesi ile sokakta kalan evsiz ve kimsesizlere sıcak bir yuva sağlıyor. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde bulunan barınma evinde misafir edilen vatandaşların günde 3 öğün yemek ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. 2024 Ocak ayı itibari ile Soğuktan Sıcağa projesi ile barınma evinde vatandaşlar misafir ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında başlattığı 'Soğuktan Sıcağa' projesi ile evsiz ve kimsesiz vatandaşlara zorlu kış şartlarında sahip çıkılıyor ve sıcak bir ortamda misafir edilerek tüm ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Günde 3 öğün sıcak yemek

Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesi Bayır mahallesinde bulunan barınma evinde kalan vatandaşlara günde 3 öğün sıcak yemek veriliyor ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri barınma evinin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016 yılının Aralık ayında soğuk kış günlerinde, sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızı misafir edebileceğimiz bir barınma evi kuruldu. Bu barınma evinde evsiz vatandaşlarımızın soğuk kış günlerinde barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılayarak bir nebze de olsun rahat yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz" denildi. - MUĞLA