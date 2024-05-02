Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini 1 TL'ye Düşürdü - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini 1 TL'ye Düşürdü

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde ring sefer ücretini 7 TL'den 1 TL'ye düşürdü. Bu uygulama, öğrencilerin bütçelerine destek olacak.

02.05.2024 17:20  Güncelleme: 17:35
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Öğrenciye 'Sakız' parasına ulaşım hizmeti

Vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL'ye düşürülmesi uygulaması 1 Mayıs itibariyle başladı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Kötekli-Kampüs-Yeniköy- Turgutreis öğrenci yurtları bölgesindeki ring sefer ücretini 7 TL'den 1 TL'ye düşürdü.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden biri olan üniversite ring hattının 1 TL'ye düşürülmesi öğrencilerin yüzünü güldürdü. Öğrenciler ring seferlerini gün içinde birkaç kez kullanmak zorunda kaldıklarını, bu uygulamanın bütçelerine destek olacağını belirtti. Başkan Aras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili öğrenciler, sabah size güzel bir haber vereceğimi söylemiştim. Nisan ayındaki ilk UKOME toplantısında Kötekli, Kampus, Yeniköy ve Turgutreis Öğrenci Yurtları bölgesindeki ring sefer ücretlerini öğrencilerimizin bütçelerine katkı sunmak için bu zor ekonomik şartlarda onlara bir nebze destek olabilmek için 1 liraya düşürüyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi İlke Varol öğrenciye yapılan her desteğin geleceğe yapılan katkı olacağını, öğrenciler için daha güzel fırsatlar sunulması gerektiğini söyledi ve uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür etti. Tıp Fakültesi öğrencileri de fakültelerinin yukarıda olduğunu, gün içinde ring seferlerini birkaç kez kullandıklarını, 1 TL ile ancak sakız alınabildiğini söylediler ve bu indirimin bütçelerine de destek olacağını belirttiler.

Engin Dural; "Ring seferlerindeki indirim sonrası olumlu dönüşler aldık"

MUTTAŞ Toplu Ulaşım Birim Sorumlusu Engin Dural 1 Mayıs itibari ile başlayan uygulamadan öğrencilerin çok memnun olduğunu belirtti ve 13 araçla ring seferlerin devam edeceğini belirtti. Engin Dural; "1-48 kampüs ring Tıp Fakültesi güzergahında 10 araçla toplu taşıma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca kampüs içerisinde görev alan 3 aracımızda ring, toplu taşıma seferlerine devam ediyor. Öğrencilerimiz için ring seferleri 1 Mayıs'tan itibaren 1 TL oldu ve olumlu dönüşler aldık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini 1 TL\'ye Düşürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini 1 TL'ye Düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini 1 TL'ye Düşürdü - Son Dakika
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