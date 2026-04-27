Muğla'da 1 Mayıs'a Çağrı: Omuz Omuza Birleşelim

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'nın Menteşe ilçesinde TMMOB Muğla, DİSK, KESK ve Muğla Tabip Odası üyeleri basın açıklaması yaparak 1 Mayıs İşçi Bayramı'na çağrı yaptı. Açıklamada, "Emeğimizin hakkı için; gelirde, vergide, ülkede adalet için; yurtta ve dünyada barış için; gerçek bir demokrasi için 1 Mayıs'ta omuz omuza birleşelim" denildi.

Muğla Tertip Komistesi tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda yapılan açıklamaya, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri de destek verdi.

Komite adına konuşan Nilüfer Enginsu, emekçilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek konuşma yaptı.

Enginsu, şunları söyledi:

"İşçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, hekimler, emekliler, gençler, kadınlar; bizler bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak, bu düzene itirazımız var. Çünkü biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz; ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Ücretlerimiz enflasyon karşısında her geçen gün eriyor, alım gücümüz hızla düşüyor. Daha uzun saatler boyunca, daha düşük ücretlerle ve daha güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlanıyoruz. Biz yoksullaşırken; bankalar, şirketler ve holdingler kar rekorları kırmaya devam ediyor. Bu düzende vergide adalet yok; işçiler patronlarından fazla vergi veriyor. Bu düzen, umudu kalmayan gençlere yurt dışına çıkmak dışında bir hayal bırakmıyor. Bu düzende yaşamın her alanında eşitsizlikle ve şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar güvencesiz bırakılıyor. Bu düzende emeklilere saygı yok, insanca yaşam hakkı yok. Bu düzende doğa talan ediliyor, ekolojik denge bozuluyor, kentler rant uğruna yok ediliyor; deprem bölgelerindeki zeytinliklerimiz, meralarımız dahi sermayeye peşkeş çekiliyor."

Sendikacılar, belediye başkanları, siyasetçiler, gazeteciler, gençler, kadınlar; itiraz eden kim varsa hapishanelere dolduruluyor. Yargı talimatla 'dağıtılıyor' adalet yerini keyfiliğe bırakıyor. Sendikalaşma ve grev hakkı gasp ediliyor. Toplu satış sözleşmeleriyle kamu emekçileri ve emekliler yoksulluğa ve sefalete mahkum ediliyor. KHK'larla hukuksuzca ihraç edilen on binlerce kamu emekçisi, aradan geçen on yıla rağmen hala görevlerine iade edilmiyor. Kimi seçeceğimizi bile belirlemeye kalkan bu düzen, yaşamımızın her alanına kayyum atamaya kalkıyor. Laikliği hedef alarak inançlar üzerinden de bizleri bölmeye çalışıyor. ABD emperyalizmi ve İsrail'in bölgemizde artan saldırganlığı; hukuk tanımaz bir devletin ne kadar tehlikeli bir suç örgütüne dönüşebileceğini gösteriyor ve tüm dünya halkları için tehlikeli bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Bu karanlık tabloya, ağır hak ihlallerine rağmen bu düzeni değiştirecek irade ve kararlılığa, umuda sahibiz. Biz emekçiler adaletli bir düzeni, barışı ve demokrasiyi kuracak güçteyiz. Halkların omuz omuza mücadelesini güçlendirmeye, barışı birlikte inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeter ki tek başına kurtuluş olmadığını bilelim. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Emeğimizin hakkı için; gelirde, vergide, ülkede adalet için; yurtta ve dünyada barış için; gerçek bir demokrasi için, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde çağrımızı omuz omuza yükseltelim: Birleşelim, değiştirelim."