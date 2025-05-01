Muğla'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Muğla'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Muğla'da gerçekleştirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Yürüyüş ile başlayan etkinlik, Atatürk Bulvarı'nda yapılan mitingle sona erdi. Mitingde, işçi sınıfı için uluslararası dayanışmanın önemi vurgulandı.

01.05.2025 17:23  Güncelleme: 20:01
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Yürüyüş ile başlayan kutlama, Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingle sona erdi. Mitingde yapılan basın açıklamasında, "1 Mayıs herhangi bir miting değildir. 1 Mayıs, dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede kutlanan, İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür" denildi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Tertip Komitesi'nin çağrısı üzerine binlerce kişi, Kışla Parkı'nda bir araya geldi.

Sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kadın dernekleri ve vatandaşların katıldığı kutlama, Atatürk Bulvarı'na yürüyüş ile başladı. Kutlamaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile Cumhur Uzun, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanı sıra çimento fabrikasına karşı mücadele eden Deştin Çevre Platformu üyeleri de katıldı.

"Onurlu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

Yürüyüşün ardından Atatürk Bulvarı'nda miting düzenlendi. Mitingde DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'dan oluşan Tertip Komitesi ve Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu, şu açıklamayı yaptı:

"Bu şanlı günde emeğimizin hakkını söke söke almak için, özgür yarınlara omuz omuza yürümek için, bu onurlu kavgayı sevdamızla kuşatmak için, halkların nasırlı yumruğunu faşist düzene balyoz gibi indirmek için alanlardayız. Bir dünya düşlüyoruz yoldaşlığın sınıfları yok ettiği, bir dünya düşlüyoruz çocukların ölmediği, bir dünya düşlüyoruz insanlık onurunun baskıya, sömürüye, savaşa galip geldiği. ve elbette biliyoruz güneşin zaptı yakın. Güneşi zapt edeceğiz. Onurlu mücadelemizden bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Direnenlere selam olsun."

"Sesimiz, mücadelenin ateşiyle çığlığa dönüşüyor"

Daha sonra işçiler adına konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Muğla 2 No'lu Şube Başkanı Heybet Özman ise şöyle konuştu:

"İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, ülkemizde güçlü bir tarihe sahiptir. Tüm engellemelere, yasaklamalara, baskılara rağmen, başta Taksim olmak üzere ülkemizin meydanları dünyanın en kitlesel 1 Mayıslarına tanık olmuştur. 1 Mayıs herhangi bir miting değildir. 1 Mayıs, dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede kutlanan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Yılın 365 günü ezilen, sömürülen, horlanan, yok sayılan milyonlar, 1 Mayıs alanlarında kendilerini ifade eder, taleplerini, umutlarını, tepkilerini omuz omuza paylaşır. 1 Mayıs, tüm değerleri üreten işçilerin ve emekçilerin bugüne dair itirazlarını ve yarına dair hedeflerini beyan ettiği gündür. 1 Mayıs alanları, yüz binlerin birbirlerine ve tüm dünya İşçi sınıfına yüzünü döndüğü ve elini uzattığı alanlardır. Bizler bir tarihin taşıyıcılarıyız; onu yaşatmak ve büyütmek için buradayız."

Konuşmaların ardından miting, Praksis grubunun konseri ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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