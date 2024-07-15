Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri - Son Dakika
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Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

Muğla\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde demokrasi şehitleri için bisiklet yarışı düzenlendi. Yarışın ardından Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, bisiklet yarışmasına katılan sporcuları kutladı ve başarılar diledi.

15.07.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler çerçevesinde demokrasi şehitleri için bisiklet yarışı startı verildi, Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapılıp ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak bisiklet grubu tarafından düzenlenen 15 Temmuz demokrasi şehitleri için bisiklet yarışının startı verildi. Muğla'dan çıkan yarışçılar Marmaris'e doğru hareket etti. Bisiklet yarışından ardından fidanlar toprakla buluşturulurken, diğer yandan da daha önceden dikilen fidanlar sulandı. Son olarak Şehir Yeni Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyareti yapılarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Bisiklet startında konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık. "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. 252 şehidimizin ve binlerce gazi verdiğimiz darbe girişiminin yıl dönümü. Milletimizin azmi terörle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iç ve dış hainlere hiçbir zaman hesap vermemiştir bundan sonrada vermeyecektir. Bisiklet yarışmasına katılan Türkiye'nin her yerinden katılan 274 sporcumuzun hepsini ayrı ayrı kutluyorum başarılar diliyorum" dedi.

15 Temmuz demokrasi şehitleri için Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bisiklet yarışı, hatıra ormanında fidan dikim ve şehitlik ziyaretine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri - Son Dakika

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