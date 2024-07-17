Muğla'da 15 Temmuz kahramanlarına özel resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Muğla'da 15 Temmuz kahramanlarına özel resim sergisi açıldı

Muğla\'da 15 Temmuz kahramanlarına özel resim sergisi açıldı

Muğla Valiliği koordinesinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' konulu resim sergisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açıldı. Sergide, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kahramanlık gösteren vatandaşların ve güvenlik güçlerinin anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan resimler sergilendi. Açılışa, Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve diğer protokol üyeleri katıldı.

17.07.2024 12:55
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Muğla Valiliği koordinesinde Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" konulu resim sergi açıldı. 15 Temmuz'a ilişkin kahramanlık destanını içeren resimler, Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'nde sergilendi.

Etkinlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kahramanlık gösteren vatandaşların ve güvenlik güçlerinin anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan resimler sergilendi. Vali Yardımcısı Murat Sarı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu tür etkinlikler, milletimizin birliği ve beraberliği için büyük önem taşımaktadır. Kahramanlarımızın fedakarlıklarını unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise, "15 Temmuz, milletimizin bağımsızlık ve demokrasi uğruna verdiği mücadelenin en güzel örneklerinden biridir. Bu sergi ile kahramanlarımızı anmak ve onların hatıralarını yaşatmak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında önemli bir yer edindi.

Açılışa, Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ve diğer protokol üyeleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 15 Temmuz kahramanlarına özel resim sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 15 Temmuz kahramanlarına özel resim sergisi açıldı - Son Dakika
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