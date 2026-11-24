Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirilen programda, emekli olan öğretmenlere şeref ödülleri verilirken mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, sabırla ve fedakarlıkla geleceği şekillendiren kutsal bir görev olduğunu söyledi. Öğretmenlerin çocukların yeteneklerini keşfetmelerine, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve hayata umutla bakmalarına rehberlik ettiğini belirten Çay, öğretmenliğin bir milletin geleceğini inşa eden en önemli mesleklerden biri olduğunu ifade etti.

Türk tarihinde öğretmenliğin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çay, Hoca Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali ve Akşemseddin gibi önemli şahsiyetlerin yetiştirdiği değerlerle eğitim geleneğinin güçlendiğini dile getirdi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği öneme de değinen Çay, Başöğretmen Atatürk'ün öğretmenlere yüklediği tarihi sorumluluğun bugün de devam ettiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun hedefleri doğrultusunda bilgili, ahlaklı, merhametli, sorgulayan, üreten ve milli-manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Çay, Muğla'daki tüm öğretmenlerin fedakarlık ve özverilerini takdir ettiklerini söyledi.

Konuşmasında emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam, görev başındaki öğretmenlere başarılar dileyen Çay, mesleğe yeni başlayacak öğretmenlere de seslenerek, öğretmenliğin yalnızca atanmış olmak değil, geleceğe adanmış bir eğitim neferi olmayı gerektirdiğini ifade etti.

Vali Akbıyık: "öğretmen bir dokunuşla bir ömrün istikametini değiştirir"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise konuşmasında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak öğretmenlerin toplumun ve geleceğin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti.

Öğretmenliğin zamansız ve mekansız bir meslek olduğunu belirten Akbıyık, öğretmenlerin her yaşta ve her şartta insan yetiştirmek için fedakarca çalıştığını ifade etti. Öğretmenlerin bir dokunuşla bir insanın hayatını değiştirebileceğini vurgulayan Akbıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve öğretmenlere verdiği önemin altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı ve erdemli nesiller yetiştirmenin önemine değinen Akbıyık, Muğla'da eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar ve projeler hakkında da bilgi verdi.

2025 yılında bakım, onarım ve yeni okul yatırımlarının tamamlandığını, mevcut okullardaki tadilat ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Akbıyık, 2026 yılı yatırım programında da eğitim yatırımlarına yer verildiğini kaydetti.

Eğitimin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını ifade eden Akbıyık, öğretmenlerin bu sürecin en önemli unsuru olduğunu söyledi. Üniversite, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde eğitim projeleri yürüttüklerini belirten Akbıyık, "Bir Kitap, Bir İnsan" projesiyle çok sayıda öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırıldığını, mavi-yeşil okul projeleriyle de çevre bilincinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Gençlerin bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini dile getiren Akbıyık, öğretmenlerin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerinde ve geleceğe hazırlanmalarında en büyük rehber olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere hizmetlerinden dolayı şeref ödülleri takdim edildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler ise düzenlenen yemin töreninde mesleklerine bağlılıklarını ifade ederek görevlerine ilk adımlarını attı.

Program, Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.