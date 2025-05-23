Muğla'da 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla\'da 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti
23.05.2025 15:08  Güncelleme: 15:10
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akyaka'da düzenlediği 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği ile engelli bireyleri ve ailelerini bir araya getirerek coşkulu anlar yaşattı. Etkinlikte uçurtmalar gökyüzünü süslerken, katılımcılar çeşitli atölye çalışmaları ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Akyaka'da bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Engelsiz Uçurtma Şenliği ile gökyüzünü renklendirdi.

Akyaka'da gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği öncesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreni ile başladı.

Etkinliklerde, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kısa Mola Merkezi hizmetinden yararlanan çocuklardan oluşan Engelsiz İzciler Bando Takımı'nın sunduğu gösteri büyük beğeni topladı. Engelsiz bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Ula Akyaka'da gerçekleştirdiği 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği engelli bireyler ve ailelerinin yoğun katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Akyaka sahilinde gerçekleştirilen şenlikte, engelli bireyler uçurtmalarını gökyüzüne bırakmanın heyecanını yaşadı.

Etkinliğe, Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça, Yatağan ve Ortaca ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezi üyeleri katıldı. Etkinlikte yaklaşık 400 engelli birey ve aileleri yer aldı. Renkli uçurtmalar gökyüzünü süslerken, katılımcılar hem eğlendi hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Şenlikte çeşitli atölye çalışmaları, yüz boyama etkinlikleri, müzikli gösterileri ve tekne turu düzenlendi.

Akyaka Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi de etkinlikte tüm engelli ve ailelerine Azmak turu yaptırarak etkinliğe renk kattı.

Muğla Tip-1 Diyabet Derneği Başkanı Neşe Şahin, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. Tip-1 Diyabetli çocuklarımızın her zaman yanında oluyor. Çocuklarımız burada atölye çalışmaları yaptı, çiçek dikti ve uçurtma uçurdular." dedi.

Bodrum İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülsem Talay, "Engelsiz Uçurtma Şenliğine Bodrum'dan 10 kişi ile katıldık. Büyükşehir Belediyemiz engelli bireylerin her konuda yanında oluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a engelli bireylerin her zaman yanından olduğu için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Muğla Engeller Deneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "Bu sene şenliğin üçüncüsü düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Özel bireylerimiz büyük bir sabırsızlıkla bu günü beklediler. Özel bireylerimizin hem ilçelerden gelen çocuklar hem de kendi arkadaşlarıyla sosyalleşmeleri adına çok güzel bir etkinlik oldu" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Uçurtma Şenliğine kardeşi ile katılan Sibel Türk, "Her sene bu şenliğe kardeşim ile katılıyoruz. Burada olduğu zaman çok mutlu oluyor. Engellerimizi bu şekilde unutuyoruz. Bu tür etkinlikler bize çok iyi geliyor. Kardeşimin sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikler bizim için çok kıymetli" dedi.

Şenliğe oğlu ile katılan Hümeyra Taşçı, "Oğlum için Ankara'dan Fethiye'ye taşındım. Bu yıl Kısa Mola Merkezi ile tanıştım. Burada düzenlenen organizasyonu çok beğendik. Muğla özel bireyler konusunda çok duyarlı bir il. Oğlum bugün burada çeşitli etkinliklere katıldı ve çok mutlu oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a duyarlılığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, "Akyaka Plajı'nda Engelsiz Uçurtma Şenliğimizin üçüncüsünü düzenledik. 8 Kısa Mola Merkezi'mizden yararlanan engeliler ve aileleri ile bir araya geldik. Şenliğimize yaklaşık 400 katılımcı geldi. Birlikte uçurtma uçurduk. Çiçek dikimi, linol baskı, taş boyama, maske yapımı gibi çeşitli atölyelerimiz var. Aynı zamanda DJ eşliğinde keyifli vakit geçirdiler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras'ın Engelsiz bir Muğla hedefi doğrultusunda bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz bir yaşamı sadece bir hedef değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sosyal hizmet anlayışımızın merkezine kapsayıcılığı ve eşitliği koyuyoruz. Kısa Mola Merkezlerimizle engelli bireylerimize ve ailelerine destek olmayı sürdürüyoruz. Bu şenlik, sadece bir etkinlik değil; birlikte üretmenin, gülmenin, umut etmenin bir simgesidir. Engelsiz bir Muğla için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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