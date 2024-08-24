Muğla'da 370 Kilo Orkinos Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 370 Kilo Orkinos Yakalandı

Muğla\'da 370 Kilo Orkinos Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 amatör balıkçı, 2,5 metre uzunluğunda 370 kilo ağırlığında orkinos yakaladı. 5 saatlik mücadelenin sonunda balık kıyıya getirilebildi.

24.08.2024 19:28
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 amatör balıkçı, 2,5 metre uzunluğunda 370 kilo ağırlığında orkinos yakaladı. 5 saatlik mücadelenin sonunda balık kıyıya getirilebildi.

Bodrum'da yaşayan Kayahan Eser, Metincan Alın, Emirhan Tahir ve Deniz Aras Korkmaz isimli 4 amatör balıkçı sabah saat 06.00 sıralarında Gölköy'den denize açıldı. Didim açıklarında avlanan balıkların oltasına sabah 08.00 sıralarında büyük bir balık takıldı. 4 amatör balıkçı, dev balığı yukarı çekmek için çaba harcadı fakat başarılı olamadı. Dev balık, amatör balıkçıların 7 metrelik teknesini 5 saatte Didim açıklarından Türkbükü açıklarına kadar sürükledi.

Balığı tekneye çekemeyen balıkçılar, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlar da tekneyle bölgeye hareket etti. Suyun yüzeyine çekilen balık, kuyruğundan bağlanarak Gölköy'e getirildi. 2,5 metrelik balık, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Tartılan balık 370 kilogram geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 370 Kilo Orkinos Yakalandı - Son Dakika

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