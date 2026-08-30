Muğla\'da 45 Yıldır Atatürk Portresi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kızıldağ'ın yamacında yer alan ve kentin birçok noktasından görülebilen dev Atatürk portresi, 45 yıldır Muğla'nın siluetinin parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla 1981 yılında yapılan portrenin ortaya çıkışında dönemin yöneticilerinden ormancılara, öğretmenlerden öğrencilere ve işçilere kadar çok sayıda kişinin emeği bulunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 1981'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Muğla'da da bu kapsamda Kızıldağ'ın yamacına Atatürk portresi yapılmasına karar verildi.

Çalışma, dönemin Muğla Valisi Kemal Nehrözoğlu, Orman Bölge Müdürü Yılmaz Yılmaz ve Muğla Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Cengiz Sevinç'in girişimleriyle başlatıldı.

Yaklaşık 13 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde hazırlanan portre, kalın sac kullanılarak oluşturuldu. Portrenin tasarımını ise ressam ve öğretmen Ayten Taşpınar yaptı.

Eserin organizasyon, montaj ve ışıklandırma çalışmalarında Orman Teknikeri Mehmet Yoncalı görev aldı. Demir işçiliği ise Muğla Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü öğretmenleri Ahmet Fidan, Sami Satış ve Alaaddin Girginer ile öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

"BİZE BİR GURUR, HERKESE BİR COŞKU YARATTI"

Dönemin Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarından emekli Orman Mühendisi Orhan Besi, portrenin ortaya çıkış sürecini anlattı.

Atatürk'ün doğumunun 100. yılı nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü olarak Kızıldağ'a Atatürk portresi yaptırmak istediklerini belirten Besi, bu amaçla komisyon oluşturulduğunu ve çalışmanın dönemin bölge şefi Mehmet Yoncalı'ya verildiğini söyledi.

Portre hazırlanarak Kızıldağ'a monte edildikten sonra açılış töreni düzenlendiğini aktaran Besi, o günkü atmosferi şöyle anlattı:

"Görüntüsü çok güzel, Muğla'ya güzel bir şey yarattık. Bize bir gurur, seyredenlere, herkese bir coşku yarattı. Güzel bir olaydı."

Besi, yıllar geçmesine rağmen o günkü heyecanı unutmadığını belirterek, "Sanki o günkü kutlamaların en güzelini biz ormancılar yapmıştık, öyle geliyordu bize" dedi.

Portrenin tasarımını yapan ressam ve öğretmen Ayten Taşpınar ise çalışmanın Kızıldağ'da değil, önce kağıt üzerinde başladığını söyledi. Dönemin Muğla Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Cengiz Sevinç'in kendisine ulaşmasının ardından farklı tasarımlar hazırladığını belirten Taşpınar, portrenin o dönemde yaygın kullanılan bir kitap kapağındaki siyah-beyaz Atatürk çiziminden esinlenilerek hazırlandığını ifade etti.

Taşpınar, çizimi Kızıldağ'daki alana uygun ölçülere kendisinin uyarladığını söyledi. İlk tasarımı büyük bir bez üzerine aktardığını anlatan Taşpınar, bu çalışmanın hem portrenin gerçek ölçülerinin belirlenmesinde hem de okul cephesinde özel günlerde sergilenmesinde kullanıldığını belirtti.

Hazırlanan çalışma daha sonra Muğla Endüstri Meslek Lisesi Metal Bölümü'ne aktarıldı. Portre yaklaşık bir metrelik parçalar halinde hazırlanarak Kızıldağ'a taşındı.

BEŞ ÖĞRENCİ DE ÇALIŞMADA YER ALDI

Portrenin yapımında görev alan dönemin Muğla Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri öğretmeni Ahmet Fidan da çalışmanın öğrencilerle birlikte yürütüldüğünü söyledi. Orman Bölge Müdürlüğü'nden Mehmet Yoncalı'nın okula gelerek yardım istediğini belirten Fidan, okul yönetiminin onayının ardından çalışmaya başladıklarını anlattı.

Fidan, rahmetli öğretmen arkadaşları Sami Satış ve Alaaddin Girginer ile birlikte görev aldıklarını, portrenin çiziminin sac üzerine aktarılması, parçaların hazırlanması ve montaja hazır hale getirilmesi aşamalarında öğrencilerin de görev aldığını bildirerek, çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan eserin Muğla için önemli bir simge haline geldiğini ifade etti.

Fidan, "Gerçekten güzel bir eser oldu Muğla için" dedi.

45 YILDIR AYNI YERDEN MUĞLA'YI İZLİYOR

Aradan geçen 45 yılda Muğla'nın kent dokusu ve Kızıldağ'ın çevresi değişse de Atatürk portresi bulunduğu yerde kalmaya devam etti.

Eser, bugün kentin birçok noktasından görülebiliyor.