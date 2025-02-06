Muğla'da 6 Şubat depremleri anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da 6 Şubat depremleri anma programı düzenlendi

Muğla'da, 6 Şubat 2023'taki depremlerin ikinci yıl dönümünde anma etkinliği gerçekleştirildi. Vali Dr. İdris Akbıyık, depremde hayatını kaybedenler için rahmet diledi ve dayanışma çağrısında bulundu.

06.02.2025 19:48
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Muğla'da, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde anma programı düzenlendi

MUĞLA - 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ikinci yıl dönümü kapsamında Muğla'da anma programı gerçekleştirildi. Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, AFAD Muğla İl Başkanlığı tarafından depremlerde kullanılan ekipmanların tanıtımı da yapıldı.

Ekipman tanıtımı sırasında açıklamalarda bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, "6 Şubat, asrın felaketinin yıl dönümü. Öncelikle tüm vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik, yüz binlerce insan yaralandı, milyonlarca insan evsiz kaldı. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin" dedi.

Malatyalı olduğunu ve doğduğu köydeki evinin de depremde yıkıldığını belirten Vali Akbıyık, deprem sonrası gösterilen dayanışmaya vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletin tüm kurumları, AFAD, jandarma, belediyeler, STK'lar ve yurtiçi-yurtdışından gelen yardımlarla büyük bir dayanışma örneği sergilendi. 85 milyon insanımız tek yürek olarak bu büyük felaketin yaralarını sarmak için elinden gelen desteği sağladı. Muğla da bu süreçte depremzedeleri misafir ederek ve bölgeye yardımlar göndererek büyük katkı sundu. Bu vesileyle Muğla halkına, iş insanlarına ve STK'lara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Deprem öncesi, anı ve sonrası için hazırlıklı olmalıyız"

Deprem riskinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Vali Akbıyık, gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizde deprem gerçeğiyle yaşamak zorundayız. Deprem öncesinde yapıların sağlam inşa edilmesi, imar planlarına uyulması gerekiyor. Deprem anında ise arama kurtarma ekipleri, AFAD, STK'lar, gönüllüler ve yerel yönetimlerin hazır olması büyük önem taşıyor. Bireysel olarak da zorunlu deprem sigortamızı yaptırmalı ve güvenli yapılar inşa ettirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 6 Şubat depremleri anma programı düzenlendi - Son Dakika

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